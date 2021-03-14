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В Бельгии полиция применила слезоточивый газ против участников акции BLM

В бельгийском городе Льеж для разгона участников акции протеста Black Lives Matter полиция применила слезоточивый газ и водометы. Об этом сообщает местный телеканал RTBF и газета Het Nieuwsblad.

По данным телеканала, акция началась в центре города в районе между площадями Французской Республики и Сан-Ламбер, причиной демонстрации стало появившееся в интернете видео, на котором сотрудники полиции жестко задерживают темнокожую девушку.

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Фото:Хайк Багдасарян / Photolure / ТАСС

Газета пишет, что изначально акция носила мирных характер, но вскоре некоторые участники демонстрации стали кидать камни в полицию, после чего начались беспорядки.

Представитель местной полиции Ядранка Лозина в интервью RTBF сообщил, что столкновения произошли после того, как порядка 200 человек, разделившись на более мелкие группы начали громить соседние магазины и автомобили.

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По данным СМИ, в результате беспорядков пострадали около 10 сотрудников полиции. Некоторые из них были госпитализированы. Акция протеста завершилась разгоном демонстрантов с помощью слезоточивого газа и водометов. О пострадавших со стороны протестующих не сообщается.

Движение Black Lives Matter было создано в 2013 году в США Алисией Гарза, Патрисс Каллорс и Опал Томети после того, как суд оправдал патрульного Джорджа Циммермана, застрелившего темнокожего подростка Трейвона Мартина. Более широкую известность движение получило после протестов в 2014 году из-за гибели афроамериканцев Майкла Брауна и Эрика Гарнера. В 2020 году протесты с участием Black Lives Matter после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе распространились за пределы США. Протесты сопровождались массовыми беспорядками и погромами на всей территории США, в том числе сносом памятников историческим личностям, связанным с рабством.

протесты Бельгия слезоточивый газ массовая демонстрация
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