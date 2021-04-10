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Пандемия коронавируса ,  
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На Пхукете из-за распространения COVID-19 решили закрыть бары и клубы

Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Ночные клубы, бары, пабы и рестораны будут закрыты на острове Пхукет в течение 10 дней из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает местное издание matichon.со.th.

Вирус был распространен в результате организации вечеринок в нескольких развлекательных заведениях острова, которые провинция уже закрыла на 14 дней. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение, властями было решено закрыть развлекательные заведения по всему Пхукету. Издание prachachat.net сообщило, что новые случаи заболевания также были завезены из Бангкока.

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Фото:Sakchai Lalit / AP

В феврале 2021 года власти Таиланда ослабили ограничения, связанные с COVID-19, в популярных у туристов провинциях Пхукет и Лопбури. Тогда были открыты рестораны и бары, а также разрешена продажа алкоголя.

В начале февраля этого года сообщалось, что более десятка бизнес-компаний, связанных с туристическим отдыхом на Пхукете, хотели за свой счет провести массовую вакцинацию на острове быстрее, чем это сделают в остальной части страны. Вакцинировать достаточное число людей (70% населения старше 18 лет) планируется к октябрю.

На сегодняшний день при въезде в Таиланд, не считая специальные условия для посещения туристических мест, иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего сдать анализ повторно в аэропорту и отправиться на карантин.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в Таиланде составило более 30 тыс. человек и около 100 смертельных случаев.
 

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Источник: JHU
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Таиланд Пхукет коронавирус ограничения
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