Таиланд назвал условие для разрешения на въезд туристов

Туристы на смотровой площадке небоскреба King Power Mahanakhon в Бангкоке (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Таиланд открыл границы для въезда в страну туристам, у которых на банковском счете хранится не менее 500 тыс. бат (1,3 млн руб.). Об этом сообщает портал Travel Off Path.

Туристы могут получить визу типа TR. Она выдается на 60 дней с возможностью продления еще на 30 суток.

Также туристам необходима виза, стоимостью €30–40, и страховка на сумму не менее $100 тыс. на весь срок пребывания в Таиланде. Она должна покрывать расходы на лечение коронавирусной инфекции.

Кроме того при въезде в Таиланд всем иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего сдать анализ повторно в аэропорту и отправиться на двухнедельный карантин.