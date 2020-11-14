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Таиланд назвал условие для разрешения на въезд туристов

Туристы на смотровой площадке небоскреба King Power Mahanakhon в Бангкоке
Туристы на смотровой площадке небоскреба King Power Mahanakhon в Бангкоке (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Таиланд открыл границы для въезда в страну туристам, у которых на банковском счете хранится не менее 500 тыс. бат (1,3 млн руб.). Об этом сообщает портал Travel Off Path.

Туристы могут получить визу типа TR. Она выдается на 60 дней с возможностью продления еще на 30 суток.

Также туристам необходима виза, стоимостью €30–40, и страховка на сумму не менее $100 тыс. на весь срок пребывания в Таиланде. Она должна покрывать расходы на лечение коронавирусной инфекции.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Кроме того при въезде в Таиланд всем иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего сдать анализ повторно в аэропорту и отправиться на двухнедельный карантин.

В Консульстве Таиланда в Москве агентству ТАСС сообщили, что российским туристам визы типа TR пока не выдают. Также в посольстве отметили, что Россия не входит в список стран с благоприятной эпидемической обстановкой по коронавирусу.

Россия прекратила международное сообщение из-за пандемии COVID-19 в конце марта. В августе на фоне снижения числа заразившихся коронавирусом полеты в другие страны постепенно начали возобновлять. В настоящий момент из России можно вылететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею, Японию, Кубу, Сербию. Также правительство решило возобновить авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. 

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