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Привившиеся туристы смогут с октября посетить Пхукет без карантина

Фото: Alexandra Schuler / dpa / Global Look Press
Фото: Alexandra Schuler / dpa / Global Look Press

Более десятка бизнес-компаний, связанных с туристическим отдыхом на тайском Пхукете, хотят объединиться и за собственный счет провести массовую вакцинацию на острове быстрее, чем это сделают в остальной части страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Бизнесмены надеются, что после формирования коллективного иммунитета у жителей региона власти страны отменят обязательный двухнедельный карантин для иностранцев. Те из них, у кого есть прививка, смогут посещать полуостров без карантина.

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Вакцинировать достаточное число людей (70% населения старше 18 лет) планируется к октябрю. При этом тайские власти, как отмечает агентство, рассчитывают, что коллективный иммунитет у жителей государства благодаря вакцине появится не раньше 2022 года.

Участники инициативы назвали свой план «Пхукет 1 октября». Среди них, в частности, Торговая палата Пхукета и Туристическая ассоциация Пхукета. Бизнес собирается использовать вакцину китайского производителя Sinovac Biotech Ltd. Ожидается, что тайский регулятор одобрит ее в этом месяце.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в Таиланде составило более 21 тыс. человек.

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При въезде в Таиланд всем иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего сдать анализ повторно в аэропорту и отправиться на двухнедельный карантин. В начале января в стране зарегистрировали «британский» штамм коронавируса, более заразный, чем его предшественник.

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Источник: JHU
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