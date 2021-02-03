Привившиеся туристы смогут с октября посетить Пхукет без карантина

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Более десятка бизнес-компаний, связанных с туристическим отдыхом на тайском Пхукете, хотят объединиться и за собственный счет провести массовую вакцинацию на острове быстрее, чем это сделают в остальной части страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Бизнесмены надеются, что после формирования коллективного иммунитета у жителей региона власти страны отменят обязательный двухнедельный карантин для иностранцев. Те из них, у кого есть прививка, смогут посещать полуостров без карантина.

Вакцинировать достаточное число людей (70% населения старше 18 лет) планируется к октябрю. При этом тайские власти, как отмечает агентство, рассчитывают, что коллективный иммунитет у жителей государства благодаря вакцине появится не раньше 2022 года.

Участники инициативы назвали свой план «Пхукет 1 октября». Среди них, в частности, Торговая палата Пхукета и Туристическая ассоциация Пхукета. Бизнес собирается использовать вакцину китайского производителя Sinovac Biotech Ltd. Ожидается, что тайский регулятор одобрит ее в этом месяце.