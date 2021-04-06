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На Украине военнослужащие устроили стрельбу в вагоне поезда

Фото: Ukrzaliznytsia / Facebook
Фото: Ukrzaliznytsia / Facebook

Военнослужащие устроили стрельбу в поезде, следующем из Константиновки в Донецкой области Украины в Киев. Об этом сообщается на сайте Украинской железной дороги.

«Благодаря слаженным действиям железнодорожников и национальной полиции обезоружены два пассажира поезда № 126 Константиновка — Киев — военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне», — говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие стреляли из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал, спецназ снял нарушителей с поезда на станции Красноград, в отношении них возбудили уголовное дело.

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После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. Однако он отстает от графика примерно на шесть часов, сообщает Украинская железная дорога.

В декабре на границе России и Украины произошел инцидент со стрельбой. По данным Следственного комитета, три вооруженных человека пытались незаконно проникнуть на территорию России. В ответ на требование командира пограничного наряда остановиться нарушители начали стрельбу по пограничникам, командир принял решение открыть ответный огонь. В результате погиб один человек. При этом в украинской Госпогранслужбе сообщили, что не слышали об инциденте с перестрелкой.

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