На Украине военнослужащие устроили стрельбу в вагоне поезда

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Военнослужащие устроили стрельбу в поезде, следующем из Константиновки в Донецкой области Украины в Киев. Об этом сообщается на сайте Украинской железной дороги.

«Благодаря слаженным действиям железнодорожников и национальной полиции обезоружены два пассажира поезда № 126 Константиновка — Киев — военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне», — говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие стреляли из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал, спецназ снял нарушителей с поезда на станции Красноград, в отношении них возбудили уголовное дело.

После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. Однако он отстает от графика примерно на шесть часов, сообщает Украинская железная дорога.