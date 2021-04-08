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Роспотребнадзор выявил нарушения у 70% поставщиков питания в школы

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Роспотребнадзор проверил поставщиков продуктов питания в российские школы и выявил нарушения почти у 70% из них. Об этом, как передает ТАСС, рассказала начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

«Что у нас вызывает особую тревогу — почти 70% поставщиков пищевых продуктов также нарушают требования санитарного законодательства. К сожалению, мы не видим динамику улучшения», — отметила Шевкун.

По ее словам, нарушения были выявлены у 3,9 тыс. поставщиков: они связаны со сроками и условиями хранения продуктов, транспортировкой и несоответствием по показателям качества, с сопроводительной документацией.

Кроме того, нарушения были обнаружены в 24 тыс. школ. В них нарушались технологии приготовления блюд. Также школы занижали массу порций, энергетическую ценность и калорийность.

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Фото:Сергей Карпов / ТАСС

Однако Шевкун отметила, что по ситуации в школах имеются улучшения. «Если по школам мы видим улучшение, то по поставщикам пищевых продуктов, к сожалению, [нарушения] не уменьшаются, они как были, так и есть», — сказала она.

В начале марта в школах Красноярска произошло отравление 70 учеников в возрасте от семи до 14 лет из школ в Советском и Октябрьском районах. По результатам проверки были обнаружены грубые нарушения требований санитарного законодательства, детям предварительно поставили диагноз «псевдотуберкулез».

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Роспотребнадзор изъял крупную партию овощей и закрыл три предприятия, занимавшихся их поставкой в Красноярском крае.

В середине марта на качество школьного питания пожаловались родители учащихся гимназии № 34 в Нальчике (Кабардино-Балкария). В ответ министерство просвещения региона начало проверку организации питания во всех школах и детских садах республики.

отравление школы Роспотребнадзор дети
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