Роспотребнадзор выявил нарушения у 70% поставщиков питания в школы

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Роспотребнадзор проверил поставщиков продуктов питания в российские школы и выявил нарушения почти у 70% из них. Об этом, как передает ТАСС, рассказала начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

«Что у нас вызывает особую тревогу — почти 70% поставщиков пищевых продуктов также нарушают требования санитарного законодательства. К сожалению, мы не видим динамику улучшения», — отметила Шевкун.

По ее словам, нарушения были выявлены у 3,9 тыс. поставщиков: они связаны со сроками и условиями хранения продуктов, транспортировкой и несоответствием по показателям качества, с сопроводительной документацией.

Кроме того, нарушения были обнаружены в 24 тыс. школ. В них нарушались технологии приготовления блюд. Также школы занижали массу порций, энергетическую ценность и калорийность.