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В Красноярске назвали возможную причину отравления 70 школьников

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Советском и Октябрьском районах Красноярска в школьных столовых массово отравились 70 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Причиной отравления могли стать овощные салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса, сообщили в ведомстве. Так специалисты провели лабораторные исследования продуктов, смывов с технологического оборудования и санитарной одежды. В результате были обнаружены нарушения требований санитарного законодательства.

Детям поставили предварительный диагноз «псевдотуберкулез» — инфекционное заболевание, которое характеризуется интоксикацией, лихорадкой, поражением желудочно-кишечного тракта и кожи.

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Фото:uzbprokuratura / Telegram

«На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд», — говорится в Telegram-канале управления.

Сейчас в школьных пищеблоках проведена дезинфекция, приготовление блюд из сырых овощей без термообработки временно приостановлено.

Портал ngs24.ru уточнил, что речь идет о школах №115, 134, 144, 156 и детсаде №303.

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В начале февраля в Красноярске местный поставщик коммунальных услуг «КрасКом» сообщил об отравлении жителей некачественной питьевой водой. Всего пострадали 92 человека: 89 лечились амбулаторно, еще три проходили лечение в больнице.

Результаты исследования проб биоматериала подтвердили, что наиболее вероятным фактором вспышки острой кишечной инфекции является вода. В связи с этим было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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