В Красноярске назвали возможную причину отравления 70 школьников

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В Советском и Октябрьском районах Красноярска в школьных столовых массово отравились 70 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Причиной отравления могли стать овощные салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса, сообщили в ведомстве. Так специалисты провели лабораторные исследования продуктов, смывов с технологического оборудования и санитарной одежды. В результате были обнаружены нарушения требований санитарного законодательства.

Детям поставили предварительный диагноз «псевдотуберкулез» — инфекционное заболевание, которое характеризуется интоксикацией, лихорадкой, поражением желудочно-кишечного тракта и кожи.

«На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд», — говорится в Telegram-канале управления.