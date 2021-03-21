Во всех школах и детсадах КБР проверят питание из-за жалоб на мясо

В КБР родители пожаловались на качество питания в одной из школ Нальчика. После этого Минпросвещения организовало проверку

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министерство просвещения Кабардино-Балкарии проведет проверку организации питания во всех школах и детских садах республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Instagram.

«Для координации мер по контролю за качеством питания в образовательных учреждениях министерством создается оперативный штаб по организации питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также инициирована проверка организации питания во всех детских садах и школах республики», — говорится в сообщении.

Проверки начались после того, как родители учащихся гимназии № 34 в Нальчике пожаловались на некачественное мясо в школьной столовой. С родителями планирует провести встречу министр просвещения региона Анзор Езаов.

Накануне, после отравления детей в одном из детских садов Нальчика, проверку организовал Следственный комитет.