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Во всех школах и детсадах КБР проверят питание из-за жалоб на мясо

В КБР родители пожаловались на качество питания в одной из школ Нальчика. После этого Минпросвещения организовало проверку
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министерство просвещения Кабардино-Балкарии проведет проверку организации питания во всех школах и детских садах республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Instagram.

«Для координации мер по контролю за качеством питания в образовательных учреждениях министерством создается оперативный штаб по организации питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также инициирована проверка организации питания во всех детских садах и школах республики», — говорится в сообщении.

Проверки начались после того, как родители учащихся гимназии № 34 в Нальчике пожаловались на некачественное мясо в школьной столовой. С родителями планирует провести встречу министр просвещения региона Анзор Езаов.

Со спортбазы в Подмосковье с отравлением госпитализировали девять детей
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Накануне, после отравления детей в одном из детских садов Нальчика, проверку организовал Следственный комитет.

Ранее в феврале с симптомами кишечной инфекции отравились 26 детей из Каспийска. Следственный комитет после сообщений об отравлении детей в Каспийске возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В начале марта массовое отравление детей произошло в Махачкале. Тогда в кожно-венерологический диспансер республики 6 и 7 марта поступили 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции. СК республики возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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Автор
Тамерлан Гаджиев
Кабардино-Балкария Нальчик отравление дети Минпросвещения
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