Из-за отравления школьников в Красноярске прервали работу три предприятия

После распространения иерсиниозной инфекции, из-за которой около 50 школьников в Красноярске были госпитализированы, специалисты Роспотребнадзора изъяли крупную партию овощей и закрыли три предприятия, занимавшихся их поставкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Лаборатории Роспотребнадзора обнаружили генетический материал иерсиний в образцах исследованной овощной продукции, в пробах готовых салатов, в смывах с объектов внешней среды (упаковка, оборудование и инвентарь). Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн овощной продукции», — говорится в сообщении.

Ситуацию взяла под личный контроль глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Поставками овощей в Красноярские школы занимается ООО «Респект». Организатор питания — ООО «Развитие». Деятельность обеих предприятий временно приостановлена. По сообщению «Интерфакс», ранее была приостановлена деятельность сельхозпредприятия из Березовского района края СПК «Аленушка».