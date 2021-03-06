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Из-за отравления школьников в Красноярске прервали работу три предприятия

После распространения иерсиниозной инфекции, из-за которой около 50 школьников в Красноярске были госпитализированы, специалисты Роспотребнадзора изъяли крупную партию овощей и закрыли три предприятия, занимавшихся их поставкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Лаборатории Роспотребнадзора обнаружили генетический материал иерсиний в образцах исследованной овощной продукции, в пробах готовых салатов, в смывах с объектов внешней среды (упаковка, оборудование и инвентарь). Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн овощной продукции», — говорится в сообщении.

Ситуацию взяла под личный контроль глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Поставками овощей в Красноярские школы занимается ООО «Респект». Организатор питания — ООО «Развитие». Деятельность обеих предприятий временно приостановлена. По сообщению «Интерфакс», ранее была приостановлена деятельность сельхозпредприятия из Березовского района края СПК «Аленушка».

В СК назвали источник отравления школьников в Красноярске
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В сообщении Роспотребнадзора отмечается, что по материалам ведомства правоохраниетельные органы Красноярского края возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Всего заболевание обнаружили у 91 учащегося в возрасте от семи до 14 лет. Отравились учащиеся более 20 школ Красноярска. Школьникам поставили предварительный диагноз «псевдотуберкулез», который является одним из проявлений иерсиниозной инфекции.

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