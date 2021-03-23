Прокуратура Дагестана проведет проверку после массового отравления детей

Тринадцать детей с признаками кишечной инфекции доставили в больницу в Гергебильском районе Дагестана, организована проверка инцидента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

«По предварительным данным, с 22 марта в Гергебильскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступили 13 детей в возрасте от 2,5 до 11 лет», — говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе администрации Гергебильского района РБК подтвердили информацию массовом отравлении, уточнив, что детям поставили диагноз «острая кишечная инфекция». По данным местных властей, в больнице девять человек, а пятеро получают лечение амбулаторно. «Дети разных возрастов: от шести месяцев до 11 лет. Поступили они из сел Аймаки и Гергебиль <...> Состояние детей легкой и средней степени тяжести», — сообщили в администрации.

В пресс-службе района уточнили, что селе Гергебиль заболели дети сразу в нескольких семьях, а очаг заболевания в селе Аймаки находится в детском саду, где, по предварительным данным, один заболевший ребенок заразил одногруппников. В этих селах нет централизованного водоснабжения, используют либо бутилированную, либо родниковую воду.

«Если бы в Аймаки [где вода родниковая], было какое-то пищевое отравление, весь садик, наверное, отравился бы, потому что там одна столовая, а болеют дети только в одной группе», — сообщил собеседник РБК, уточнив, что анализы были собраны и отправлены в бактериологическую и вирусологическую лаборатории.