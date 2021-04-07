Ушедший в отставку глава Тувы записал прощальное видеообращение

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Ушедший сегодня с поста главы республики Шолбан Кара-оол опубликовал видеообращение к жителям региона, в котором прокомментировал свой уход. Видеозапись размещена на странице экс-губернатора во «ВКонтакте».

«Не удивляйтесь, я к этому шел осознанно и это решение сам для себя принял», — уверяет Кара-оол. По его словам, свой уход он согласовал с Владимиром Путиным.

Дату ухода автор обращения назвал символичной, поскольку 7 апреля 2007 года он вступил в должность главы Тувы. За время его пребывания у власти в регионе была сформирована «платформа для того, чтобы двигаться вперед», считает он.