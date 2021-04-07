Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 77,77 (+1,39) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 92,33 (+2,15) Инвестиции, 12:26
Ушедший в отставку глава Тувы записал обращение. Видео Политика, 19:56 SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink Технологии и медиа, 19:46 Портал Минкультуры указал автором стихов Мандельштама советскую актрису Общество, 19:24 Ушедший в отставку глава Тувы записал прощальное видеообращение Политика, 19:19 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 19:17 Ирландия не смогла гарантировать проведение матчей Евро со зрителями Спорт, 19:11 MBA в Европе: почему стоит получать образование за границей РБК и Венский университет, 18:48 Россияне забирают валюту с депозитов, главу Тувы уволили. Главное за день Общество, 18:46 РФПИ ответил на сообщения о подмене вакцин в Словакии и проверке в ЕС Общество, 18:40 В России наладят выпуск кроссовера «Радостный лев» марки Haval Авто, 18:37 Олимпийский чемпион Сильнов оспорит решение CAS о дисквалификации Спорт, 18:33 Анджелина Джоли и лесные пожары в новом фильме Тейлора Шеридана. Видео Стиль, 18:31 20 прогнозов Питера Диамандиса на 2020-е годы Футурология, 18:30 Патрушев оценил перспективы отношений с США после слов Байдена о Путине Политика, 18:23
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,16 -0,14% EUR/RUB ₽91,67 -0,07% EUR/USD $1,19 +0,07%
Политика ,  
0 

Ушедший в отставку глава Тувы записал прощальное видеообращение

Video

Ушедший сегодня с поста главы республики Шолбан Кара-оол опубликовал видеообращение к жителям региона, в котором прокомментировал свой уход. Видеозапись размещена на странице экс-губернатора во «ВКонтакте».

«Не удивляйтесь, я к этому шел осознанно и это решение сам для себя принял», — уверяет Кара-оол. По его словам, свой уход он согласовал с Владимиром Путиным.

Дату ухода автор обращения назвал символичной, поскольку 7 апреля 2007 года он вступил в должность главы Тувы. За время его пребывания у власти в регионе была сформирована «платформа для того, чтобы двигаться вперед», считает он.

Путин отправил в отставку главу Тувы
Политика
Шолбан Кара-оол

В подписи к видео Кара-оол утверждает, что его администрации удалось завершить все долгострои, начать программу строительства нового жилья, дорог и мостов.

Сегодня президент подписал указ об отставке Кара-оола. Вместо него временным главой Тувы был назначен экс-мэр столицы республики Кызыла Владислав Ховалыг.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему стало не модно быть руководителем Какие клиенты исчезают с рынка люксовых автомобилей Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

За последний год Кара-оол дважды сообщал, что заразился коронавирусом. В первый раз экс-глава Тувы заболел в мае 2020-го и попал в республиканскую инфекционную больницу. Во второй раз о заражении COVID-19 Кара-оол сообщил в августе. Позже глава региона указал, что врачи поставили ему диагноз «пневмония».

Тува Шолбан Кара-оол видеообращение
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,16 -0,14% EUR/RUB ₽91,67 -0,07% EUR/USD $1,19 +0,07%
Материалы по теме
В Туве при обрушении в шахте погиб рабочий
Общество
Глава Тувы объявил 31 декабря выходным днем
Общество
В Туве восстановили электроснабжение после аварии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter