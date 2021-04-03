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Защита пострадавшей в ДТП с блогером не согласилась с мерой пресечения

Эдуард Биль (второй справа)
Эдуард Биль (второй справа) (Фото: пресс-служба Тверского районного суда Москвы)

Защита пострадавшей в результате ДТП с участием YouTube-блогера и пранкера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), которого суд не стал арестовывать, запретив ему выходить из квартиры ночью, пользоваться телефоном и интернетом, а также садиться за руль, заявила, что не согласна с избранной блогеру мерой пресечения. Об этом адвокат Андрей Князев сказал журналистам, сообщает ТАСС.

«Мы недовольны этой мерой пресечения. Мы считаем, что это вызов обществу — столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?» — сказал он.

Адвокат также заявил о намерении пожаловаться в прокуратуру на работу следствия по делу о массовой аварии. В частности, возникает вопрос, почему официально никого не признали потерпевшим по делу, хотя участниками ДТП стали пять автомобилей, пояснил Князев. «Мы будем обращаться в прокуратуру, чтобы добиться соответствующих процессуальных решений», — добавил он.

Защитник обратил внимание на многократное нарушение блогером правил дорожного движения до этого происшествия. При этом неясно, какие меры применялись в отношении него, указал он.

Мария Артемова, пострадавшая в результате аварии с участием Била, получила травмы, переломы и разрывы внутренних органов, уточнил представитель ее семьи.

«Предстоит огромное лечение по времени… Мы не знаем, насколько длительным и дорогостоящим будет лечение, поэтому говорить о компенсации преждевременно», — цитирует Князева «РИА Новости».

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Тверской районный суд Москвы ранее, 3 апреля, запретил блогеру выходить из дома с 20:00 до 08:00, общаться с участниками уголовного дела без письменного разрешения следователя, пользоваться телефоном и интернетом в качестве меры пресечения. Кроме того, он не может управлять автомобилем.

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1 апреля на Новинском бульваре в центре Москвы автомобиль Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре машины. Позже стало известно, что за рулем иномарки был блогер Эдвард Бил. Его задержали. В крови Била не нашли ни алкоголя, ни наркотиков. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В департаменте транспорта столицы сообщили, что попавший в ДТП Audi RS6 с начала года попадался на превышении скорости более 400 раз. При этом ГИБДД не могла выписать штрафы владельцу, так как автомобиль ездил по подложным номерам.

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