Защита пострадавшей в ДТП с блогером не согласилась с мерой пресечения

Эдуард Биль (второй справа) (Фото: пресс-служба Тверского районного суда Москвы)

Защита пострадавшей в результате ДТП с участием YouTube-блогера и пранкера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), которого суд не стал арестовывать, запретив ему выходить из квартиры ночью, пользоваться телефоном и интернетом, а также садиться за руль, заявила, что не согласна с избранной блогеру мерой пресечения. Об этом адвокат Андрей Князев сказал журналистам, сообщает ТАСС.

«Мы недовольны этой мерой пресечения. Мы считаем, что это вызов обществу — столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?» — сказал он.

Адвокат также заявил о намерении пожаловаться в прокуратуру на работу следствия по делу о массовой аварии. В частности, возникает вопрос, почему официально никого не признали потерпевшим по делу, хотя участниками ДТП стали пять автомобилей, пояснил Князев. «Мы будем обращаться в прокуратуру, чтобы добиться соответствующих процессуальных решений», — добавил он.

Защитник обратил внимание на многократное нарушение блогером правил дорожного движения до этого происшествия. При этом неясно, какие меры применялись в отношении него, указал он.

Мария Артемова, пострадавшая в результате аварии с участием Била, получила травмы, переломы и разрывы внутренних органов, уточнил представитель ее семьи.