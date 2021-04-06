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В Госдуме назвали новую дату отчета правительства

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о переносе отчета правительства России о работе за 2020 год с апреля на май. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Вопрос об отчете правительства России о результатах его деятельности за 2020 год будет рассмотрен на заседании 12 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

В Госдуме напомнили, что изначально заседание должно было пройти 21 апреля. Однако на этот день было назначено послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

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В связи с этим 5 апреля правительство страны попросило Госдуму перенести дату ежегодного отчета премьер-министра Михаила Мишустина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента предложит правительству в качестве альтернативной даты 12 мая, чтобы обсуждение состоялось, когда депутаты вернутся из своих избирательных округов.

Ранее Кремль объявил, что послание президента Владимир Путин Федеральному собранию состоится 21 апреля. Место проведения мероприятия еще не определено, однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, оно пройдет в очном формате. Среди тем послания анонсировали задачи по развитию страны и предстоящие осенние выборы в Государственную думу.

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