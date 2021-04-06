В Госдуме назвали новую дату отчета правительства

Фото: duma.gov.ru

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о переносе отчета правительства России о работе за 2020 год с апреля на май. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Вопрос об отчете правительства России о результатах его деятельности за 2020 год будет рассмотрен на заседании 12 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

В Госдуме напомнили, что изначально заседание должно было пройти 21 апреля. Однако на этот день было назначено послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

В связи с этим 5 апреля правительство страны попросило Госдуму перенести дату ежегодного отчета премьер-министра Михаила Мишустина.