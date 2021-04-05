Кабмин попросит Госдуму перенести отчет Мишустина из-за послания Путина

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Правительство попросит Государственную думу перенести дату ежегодного отчета премьер-министра Михаила Мишустина, поскольку в этот раз она совпала с оглашением послания президента России Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков, передает ТАСС.

«Так как послание президента [Владимира Путина] Федеральному собранию назначено на 21 апреля и совпадает с отчетом правительства в Государственной думе, правительство сегодня обратится к парламенту с просьбой перенести отчет на более позднюю дату», — указал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, как передает агентство, сообщил, что Дума предложит правительству в качестве альтернативной даты 12 мая. По его словам, передвигать отчет Мишустина далеко от изначального срока нежелательно. «Предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как только депутаты вернутся из своих избирательных округов», — пояснил Володин.

Кремль ранее сообщил, что президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Место проведения мероприятия еще не определено.