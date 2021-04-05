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Политика ,  
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Кабмин попросит Госдуму перенести отчет Мишустина из-за послания Путина

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Правительство попросит Государственную думу перенести дату ежегодного отчета премьер-министра Михаила Мишустина, поскольку в этот раз она совпала с оглашением послания президента России Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков, передает ТАСС.

«Так как послание президента [Владимира Путина] Федеральному собранию назначено на 21 апреля и совпадает с отчетом правительства в Государственной думе, правительство сегодня обратится к парламенту с просьбой перенести отчет на более позднюю дату», — указал он.

Кремль назвал дату оглашения послания Путина
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Владимир Путин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, как передает агентство, сообщил, что Дума предложит правительству в качестве альтернативной даты 12 мая. По его словам, передвигать отчет Мишустина далеко от изначального срока нежелательно. «Предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как только депутаты вернутся из своих избирательных округов», — пояснил Володин.

Кремль ранее сообщил, что президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Место проведения мероприятия еще не определено.

Песков сообщал, что в послании Путин планирует говорить о задачах по развитию страны, а также о предстоящих осенних выборах в Государственную думу.

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Федеральное послание президента — процедура, закрепленная в ст. 84 Конституции. В обращении глава государства должен отчитаться о положении дел в стране и основных направлениях политики. С 2008 года обращение президента обычно проводилось в ноябре или декабре. Путин изменил традиции только в 2018 году, когда обратился к собранию в марте, и в 2020-м — тогда послание состоялось в январе.

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