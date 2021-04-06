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Пандемия коронавируса ,  
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Президент Казахстана привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: kremlin.ru)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Сегодня глава государства получил вакцину «Спутник V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом», — написал Уали.

Он добавил, что после вакцинации Токаев хорошо себя чувствует, у него нет побочных эффектов.

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«Спутник V» зарегистрировали в Казахстане в середине февраля. Вакцинация этим препаратом началась в стране 1 февраля. С 1 марта в столице Казахстана начали прививать учителей и сотрудников правоохранительных органов, а с 16 марта по всей стране стали вакцинировать осужденных.

Завод по производству «Спутника V» открыли в Казахстане еще в декабре прошлого года. Власти заявляли, что производственная мощность предприятия должна составить 2 млн доз.

По данным на 6 апреля, «Спутник V» зарегистрировали в 59 странах. Российским препаратом привились лидеры нескольких зарубежных государств, в частности, президенты Аргентины, Венесуэлы и Гвинеи.

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Казахстан Спутник V вакцинация коронавирус
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