Президент Казахстана привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

Касым-Жомарт Токаев (Фото: kremlin.ru)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Сегодня глава государства получил вакцину «Спутник V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом», — написал Уали.

Он добавил, что после вакцинации Токаев хорошо себя чувствует, у него нет побочных эффектов.

«Спутник V» зарегистрировали в Казахстане в середине февраля. Вакцинация этим препаратом началась в стране 1 февраля. С 1 марта в столице Казахстана начали прививать учителей и сотрудников правоохранительных органов, а с 16 марта по всей стране стали вакцинировать осужденных.