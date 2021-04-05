Путин пожелал здоровья заболевшему COVID лидеру Аргентины

Альберто Фернандес (Фото: Natacha Pisarenko / AP)

Президент России Владимир Путин позвонил болеющему коронавирусом главе Аргентины Альберто Фернандесу, чтобы узнать о состоянии его здоровья. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин поздравил Альберто Фернандеса с прошедшим днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления», — говорится в сообщении. В ходе разговора президент Аргентины указал, что благодаря прививке вакциной «Спутник V» болезнь протекает бессимптомно.

Аргентинские издания Infobae и Clarin сообщают, что разговор двух лидеров длился примерно 30 минут. Путин, в свою очередь, пообещал продолжить поставки препарата. Кроме того, президент России предложил направить в Аргентину российских врачей.

В ходе разговора лидеры двух стран также договорились поддерживать связь по вопросам, касающимся текущей политической ситуации в мире, а также по переговорам Аргентины с МВФ.