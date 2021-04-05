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Пандемия коронавируса ,  
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Путин пожелал здоровья заболевшему COVID лидеру Аргентины

Альберто Фернандес
Альберто Фернандес (Фото: Natacha Pisarenko / AP)

Президент России Владимир Путин позвонил болеющему коронавирусом главе Аргентины Альберто Фернандесу, чтобы узнать о состоянии его здоровья. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин поздравил Альберто Фернандеса с прошедшим днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления», — говорится в сообщении. В ходе разговора президент Аргентины указал, что благодаря прививке вакциной «Спутник V» болезнь протекает бессимптомно.

Аргентинские издания Infobae и Clarin сообщают, что разговор двух лидеров длился примерно 30 минут. Путин, в свою очередь, пообещал продолжить поставки препарата. Кроме того, президент России предложил направить в Аргентину российских врачей.

В ходе разговора лидеры двух стран также договорились поддерживать связь по вопросам, касающимся текущей политической ситуации в мире, а также по переговорам Аргентины с МВФ.

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Фото:Patricio Murphy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Аргентина стала второй страной, одобрившей применение «Спутника V». Препарат был зарегистрирован там в конце декабря 2020 года. По данным, которые приводит в Twitter глава кабмина страны Сантьяго Кафьеро, в Аргентину к 5 апреля поставили более 7 млн доз «Спутника V».

Уже в январе вакциной привился президент страны. 3 апреля у Фернандеса подтвердили коронавирус. В Центре им. Н.Ф. Гамалеи, который разработал «Спутник V», тогда указали, что вакцинация должна помочь перенести болезнь без тяжелых симптомов и быстрее выздороветь.

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Сам глава Аргентины заявил, что болезнь у него протекает бессимптомно. Врачи сообщили Фернандесу, что у него хороший анализ крови и сатурация.

По данным Министерства здравоохранения Аргентины, за сутки, предшествующие 4 апреля, в стране зафиксировано 9955 новых случаев заболевания коронавирусом и 93 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев за весь период пандемии составило 2,39 млн. Выздоровели за это время 2,1 млн человек, умерли — 56 199.

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Источник: JHU
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Аргентина Альберто Фернандес коронавирус Владимир Путин
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