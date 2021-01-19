Власти Казахстана назвали дату старта вакцинации «Спутником V»
В Казахстане приступят к вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» с 1 февраля. Об этом заявил премьер-министр республики Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.
«Поручаю: Министерству здравоохранения совместно с акиматами (региональные органы исполнительной власти. — РБК) обеспечить готовность медорганизаций к началу массовой вакцинации населения с 1 февраля», — сказал он.
Вакцинация будет проводиться на добровольной основе. Перед прививкой организуют медосмотр каждого пациента на наличие противопоказаний.
Приоритетное право на бесплатную вакцину в Казахстане, пишет издание, имеют уязвимые группы населения. Среди них медработники, учителя, полиция, люди с определенными хроническими заболеваниями и персонал, работающий с пациентами медико-социальных учреждений.