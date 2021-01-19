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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Казахстана назвали дату старта вакцинации «Спутником V»

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Казахстане приступят к вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» с 1 февраля. Об этом заявил премьер-министр республики Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.

«Поручаю: Министерству здравоохранения совместно с акиматами (региональные органы исполнительной власти. — РБК) обеспечить готовность медорганизаций к началу массовой вакцинации населения с 1 февраля», — сказал он.

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Фото:Kalizhan Ospanov / Xinhua / Zuma / ТАСС

Вакцинация будет проводиться на добровольной основе. Перед прививкой организуют медосмотр каждого пациента на наличие противопоказаний.

Приоритетное право на бесплатную вакцину в Казахстане, пишет издание, имеют уязвимые группы населения. Среди них медработники, учителя, полиция, люди с определенными хроническими заболеваниями и персонал, работающий с пациентами медико-социальных учреждений.

В Казахстане создадут электронные прививочные паспорта для получивших вакцину. Как указал министр здравоохранения Алексей Цой, это поможет обеспечить свободное передвижение вакцинированных во время действия ограничений из-за коронавируса.

Премьер-министр страны добавил, что сейчас в Казахстане проходит аттестация качества вакцины «Спутник V». Власти Казахстана подписали соглашение с РФПИ на ее поставку в августе. В январе на территории республики заработал завод по производству «Спутника V».

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В Казахстане также разработали собственную вакцину от коронавируса QazCovid-in. Она находится в третьей фазе клинических испытаний. Испытания казахстанского препарата планируется завершить в конце марта 2021 года.

За время пандемии в Казахстане, по данным Минздрава страны, выявили более 216 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

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Источник: JHU
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