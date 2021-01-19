Власти Казахстана назвали дату старта вакцинации «Спутником V»

В Казахстане создадут электронные прививочные паспорта для получивших вакцину. Как указал министр здравоохранения Алексей Цой, это поможет обеспечить свободное передвижение вакцинированных во время действия ограничений из-за коронавируса.

Премьер-министр страны добавил, что сейчас в Казахстане проходит аттестация качества вакцины «Спутник V». Власти Казахстана подписали соглашение с РФПИ на ее поставку в августе. В январе на территории республики заработал завод по производству «Спутника V».

В Казахстане также разработали собственную вакцину от коронавируса QazCovid-in. Она находится в третьей фазе клинических испытаний. Испытания казахстанского препарата планируется завершить в конце марта 2021 года.

За время пандемии в Казахстане, по данным Минздрава страны, выявили более 216 тыс. случаев коронавирусной инфекции.