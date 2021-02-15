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В Казахстане сообщили о регистрации произведенного в стране «Спутника V»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в Казахстане. Об этом сообщила межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в Казахстане, передает местное издание «Inform Бюро».

По его данным, процедуру регистрации завершил Карагандинский фармацевтический комплекс, который занимается производством препарата на территории республики.

«13 февраля получено заключение экспертной организации Минздрава о безопасности, качестве и эффективности вакцины. На основании этого заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в Комитет медицинского и фармацевтического контроля», — говорится в сообщении.

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В межведомственной комиссии подчеркнули, что около 90 тыс. доз препарата могут поступить во все регионы страны уже до конца февраля.

О том, что Казахстан зарегистрировал вакцину, сообщалось в Twitter «Спутник V» 12 февраля.

Препарат «Спутник V» разработал российский НИЦ эпидемиологи и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Ведущий медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьего этапа испытаний вакцины. По данным экспертов, его эффективность составляет 91,6%.

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Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что «Спутник V» зарегистрирован уже в 27 странах мира. 12 февраля препарат зарегистрировали в Черногории, а также в Сент-Винсенте и Гренадинах.

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