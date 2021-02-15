В Казахстане сообщили о регистрации произведенного в стране «Спутника V»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в Казахстане. Об этом сообщила межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в Казахстане, передает местное издание «Inform Бюро».

По его данным, процедуру регистрации завершил Карагандинский фармацевтический комплекс, который занимается производством препарата на территории республики.

«13 февраля получено заключение экспертной организации Минздрава о безопасности, качестве и эффективности вакцины. На основании этого заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в Комитет медицинского и фармацевтического контроля», — говорится в сообщении.

В межведомственной комиссии подчеркнули, что около 90 тыс. доз препарата могут поступить во все регионы страны уже до конца февраля.