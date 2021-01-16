Президент Гвинеи привился вакциной «Спутник V»
Президент Гвинеи Альфа Конде сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает телеканал Guinéenews.
Конде стал первым мировым лидером, который привился вакциной «Спутник V».
Конде привился накануне в президентской резиденции. Он принял первую дозу вакцины. Гвинея получила от Москвы 55 пробных доз «Спутника V». Ранее в стране привились 19 высокопоставленных должностных лиц, включая министра обороны.
Гвинея получила первую партию вакцины 30 декабря. Препарат в Гвинее сейчас проверяют на людях старше 50 лет. Правительство страны тестирует и другие вакцины.