Президент Гвинеи привился вакциной «Спутник V»

В 2017 году, во время вспышки лихорадки Эбола, Россия доставила в Гвинею более тысячи доз вакцины. Производством медикаментов для Гвинеи занимался разработчик российской вакцины против лихорадки Эбола, ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, который также разработал «Спутник V».

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Гвинеи коронавирус обнаружили более чем у 14 тыс. человек. Умер 81 человек.