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Общество ,  
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Умер исполнитель роли Дятлова в сериале HBO «Чернобыль»

Пол Риттер
Пол Риттер (Фото: hbo.com)

Британский актер Пол Риттер, сыгравший Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль» от HBO, умер в возрасте 55 лет от опухоли мозга. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на представителя актера.

«С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью», — сказал собеседник издания.

Пол Риттер сыграл Элдреда Уорпла в «Гарри Поттере и Принце-полукровке», а также появлялся в фильмах «Квант милосердия», «Сын Рэмбо», «Орел Девятого легиона», «Стать Джоном Ленноном» и других картинах.

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В сериале «Чернобыль» он сыграл Анатолия Дятлова — заместителя главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС на момент катастрофы 1986 года. Сериал был удостоен трех премий «Эмми». Помимо этого, он получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм», а также премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в аналогичной номинации.

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