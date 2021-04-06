Умер исполнитель роли Дятлова в сериале HBO «Чернобыль»

Пол Риттер (Фото: hbo.com)

Британский актер Пол Риттер, сыгравший Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль» от HBO, умер в возрасте 55 лет от опухоли мозга. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на представителя актера.

«С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью», — сказал собеседник издания.

Пол Риттер сыграл Элдреда Уорпла в «Гарри Поттере и Принце-полукровке», а также появлялся в фильмах «Квант милосердия», «Сын Рэмбо», «Орел Девятого легиона», «Стать Джоном Ленноном» и других картинах.

В сериале «Чернобыль» он сыграл Анатолия Дятлова — заместителя главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС на момент катастрофы 1986 года. Сериал был удостоен трех премий «Эмми». Помимо этого, он получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм», а также премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в аналогичной номинации.