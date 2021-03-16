Умер сыгравший злодея-диктатора в фильме о Джеймсе Бонде актер
Американский актер Яфет Котто, исполнивший роль злодея в фильме «бондианы», умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил Variety представитель актера Райан Голдхар.
В свою очередь супруга актера Тесси Синахон написала в Facebook, что Котто скончался на Филиппинах в 22:30 по местному времени (17:30 мск).
«В некоторых своих фильмах ты играл злодеев, но для меня и многих людей ты стал настоящим героем», — отметила Синахон.
Причина смерти Котто не уточняется.