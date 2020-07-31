Общество , 31 июл, 22:55
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«Чернобыль» получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
Крейг Мазин, Эмили Уотсон, Джаред Харрис и Джесси Бакли
Американский телесериал «Чернобыль», созданный телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, выиграл премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации «Лучший мини-сериал», сообщается в Twitter BAFTA.
Британский актер Джаред Харрис, сыгравший в сериале главную роль — члена комиссии по расследованию причин и ликвидации аварии на советской АЭC академика Валерия Легасова — получил «Бронзовую маску» в категории «Лучшая мужская роль».
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