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«Чернобыль» получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Крейг Мазин, Эмили Уотсон, Джаред Харрис и Джесси Бакли
Крейг Мазин, Эмили Уотсон, Джаред Харрис и Джесси Бакли (Фото: Frederick M. Brown / Getty Images)

Американский телесериал «Чернобыль», созданный телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, выиграл премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации «Лучший мини-сериал», сообщается в Twitter BAFTA.

Британский актер Джаред Харрис, сыгравший в сериале главную роль — члена комиссии по расследованию причин и ликвидации аварии на советской АЭC академика Валерия Легасова — получил «Бронзовую маску» в категории «Лучшая мужская роль».

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: BAFTA, сериал
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