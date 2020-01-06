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Сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус»

Американский сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм». Трансляцию церемонии вел телеканал NBC.

В номинации также участвовали сериалы «Уловка-22», «Фосси/Вердон», «Самый громкий голос», а также «Невероятное».

«Чернобыль» американского режиссера Джона Ренка рассказывает о катастрофе, которая произошла в одноименном городе на Украине в 1986 году. Тогда на Чернобыльской атомной электростанции произошло полное разрушение реактора одного из энергоблоков. Аварию расценивают как крупнейшую в своем роде за всю историю атомной энергетики.

В сентябре «Чернобыль» был удостоен трех наград американской телевизионной премии в области телевидения «Эмми». В частности, его признали лучшим мини-сериалом 2019 года. Картина обошла в этой номинации «Побег из тюрьмы Дандемора», а также «Острые предметы».

Теги: «Золотой глобус», Чернобыль
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