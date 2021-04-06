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Эксперты Роскачества назвали лучшие импортные вина ценой до 1,5 тыс. руб.

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Эксперты Роскачества оценили самые популярные в России зарубежные вина стоимостью до 1,5 тыс. руб., выделив среди них лучшие по вкусовым качествам и аромату. Результаты опубликованы на сайте организации.

Всего эксперты организации оценивали 126 вин из 13 стран в ценовой категории до 1,5 тыс. руб., однако лидерами рейтинга оказались продукты ценой до 1050 руб. Само исследование проводилось дегустационной комиссией вслепую — эксперты не знали ни марок вин, ни стран происхождения.

Комиссия оценивала органолептические показатели вина по стобалльной шкале Всемирной организации винограда и вина (OIV). Из выбранных 126 кандидатов лишь 12 получили оценку выше 83 баллов.

В итоге лучшим вином в этой ценовой категории, по версии Роскачества, с оценкой выше 85 баллов стало красное сухое вино из Италии — Oro Dei Sani Passo Rosso Terre di Chieti. Лучшим белым сухим вином стало новозеландское Taka Sauvignon Blanc Marlborough.

Лучшим игристым эксперты признали Martini Prosecco (Италия), а наивысший балл за белое полусладкое получило Cielo Puglia Trtebbiano Pinot Grigio (Италия). Лучшее красное полусухое вино в списке топ-12 оказалось из Франции — Le Grand Noir Cabernet Sauvigno.

Организация сообщает, что полусладкие вина из Абхазии также получили оценки приемлемого уровня, хотя они и относятся к категории «столовые вина» (виноматериал для них может быть произведен как в самой Абхазии, так и в других странах). Полусладкие грузинские вина, в отличие от абхазских, не на высоте рейтинга и не занимают первые места среди лидеров продаж.

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Всего 39% исследованных вин показали оценки выше среднего и набрали более 81 балла по стобалльной шкале. При подсчете баллов наиболее «ровное» высокое качество показали вина Новой Зеландии и Португалии. Неплохо были оценены экспертами и молдавские вина (две позиции в рейтинге).

По стране происхождения среди представленных в исследовании образцов лидируют вина Старого Света: Испания, Италия, Франция, а наиболее высокий средний балл оказался у вин Испании.

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Ранее Роскачество сообщало, что наиболее качественными напитками из российского винограда являются ликерные вина. Все закупленные для исследования ликерные вина (31 наименование) соответствовали минимальным требованиям дегустационной оценки ГОСТа.

В августе 2019 года Роскачество также дало рекомендации по выбору красного вина. Как отмечается в исследовании, при одинаковой стоимости кубанское вино оказалось выше качеством импортного вина, разлитого на российских заводах. При выборе данного напитка стоит обратить внимание на надпись на этикетке: у напитка, сделанного из отечественного винограда, будет указание «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП). Эксперты также отмечали, что некоторые недорогие вина производятся с расчетом на то, что их вскроют в первые пару лет.

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