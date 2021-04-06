Эксперты Роскачества назвали лучшие импортные вина ценой до 1,5 тыс. руб.

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Эксперты Роскачества оценили самые популярные в России зарубежные вина стоимостью до 1,5 тыс. руб., выделив среди них лучшие по вкусовым качествам и аромату. Результаты опубликованы на сайте организации.

Всего эксперты организации оценивали 126 вин из 13 стран в ценовой категории до 1,5 тыс. руб., однако лидерами рейтинга оказались продукты ценой до 1050 руб. Само исследование проводилось дегустационной комиссией вслепую — эксперты не знали ни марок вин, ни стран происхождения.

Комиссия оценивала органолептические показатели вина по стобалльной шкале Всемирной организации винограда и вина (OIV). Из выбранных 126 кандидатов лишь 12 получили оценку выше 83 баллов.

В итоге лучшим вином в этой ценовой категории, по версии Роскачества, с оценкой выше 85 баллов стало красное сухое вино из Италии — Oro Dei Sani Passo Rosso Terre di Chieti. Лучшим белым сухим вином стало новозеландское Taka Sauvignon Blanc Marlborough.

Лучшим игристым эксперты признали Martini Prosecco (Италия), а наивысший балл за белое полусладкое получило Cielo Puglia Trtebbiano Pinot Grigio (Италия). Лучшее красное полусухое вино в списке топ-12 оказалось из Франции — Le Grand Noir Cabernet Sauvigno.