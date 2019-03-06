Ликерные вина признали наиболее качественными среди производимых в России

Роскачество провело исследование сделанных из российского винограда ликерных вин и признало их наиболее качественной категорией. Исследование проводилось в рамках проекта «Винный гид России», его результаты опубликованы на сайте Роскачества.

«Группа ликерных вин оказалась самой стабильной и качественной во всем исследовании. Все закупленные для исследования ликерные вина (31 наименование) соответствуют минимальным требованиям дегустационной оценки ГОСТ», — говорится в сообщении.

В Роскачестве отметили, что из 31 наименования 29 вин получили высокую оценку и вошли в «Винный гид России». Лидерами стали два крымских предприятия — «Массандра» (20 вин данной категории) и «Солнечная Долина» (шесть вин). Еще один крымский производитель ликерного вина «Коктебель», а также кубанские «Фанагория» и «Кубань-Вино» также оказались в гиде; в него попали по одному ликерному вину от каждого из этих трех предприятий.

Все исследованные вина расположились в ценовом диапазоне от 339 руб. до 660 руб. Эксперты Роскачества отметили, что средний балл по категории российских ликерных вин — 82,46 — стал одним из самых высоких во всем исследовании отечественного вина.