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Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина. Об этом говорится в исследовании, поступившем в РБК.

При одинаковой стоимости кубанское вино будет выше качеством импортного вина, разлитого на российских заводах. Если напиток сделан из отечественного винограда, то на этикетке будет написано «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП). Вина из Краснодарского края имеют надпись «ЗГУ Кубань» или другие отсылки к топонимам: «ЗГУ Крымск», «ЗГУ Анапа», «ЗГУ Геленджик». «Лубочные» отсылки к Кубани, ее «дворикам» и «погребкам» на этикетке — не гарантия происхождения», — указывается в исследовании.

Общество
Ликерные вина признали наиболее качественными среди производимых в России

В организации добавили, что вино из российского сырья не всегда является гарантией его высокого качества.

Эксперты организации отметили: вино с возрастом становится дороже и лучше не всегда — некоторые недорогие вина производятся с расчетом, что они будут открыты в первые два года. Вино для длительного хранения должно пройти выдержку в хорошей дубовой бочке, для его производства нужен виноград особого качества. Обычно такой напиток выдерживают в бочках из французского дуба, что объясняет стоимость напитка — около 1 тыс. руб. Информацию о выдержке можно найти на контрэтикетке или на сайте производителя.

Самым популярным сортом винограда является каберне совиньон. Но из-за прохладного климата он вызревает не каждый год, отметили эксперты. Они рекомендуют попробовать кубанский каберне фран, который хорошо вызревает на Тамани, а также обратить внимание на вина из нескольких сортов винограда — бленды.

Эксперты Роскачества советуют смотреть на процент алкоголя в напитке. За жаркий 2018 год виноград накопил много сахара, поэтому градус алкоголя в вине того года будет выше.

Эксперты также дали советы по выбору блюда к напитку. Если уровень алкоголя ниже 13%, то напиток подойдет для легкого перекуса. При уровне выше 14,5% к вину потребуется более серьезное сопровождение — например, мясо, овощи на гриле.

Ранее Роскачество сообщило, что наиболее качественными напитками из российского винограда являются ликерные вина. Все закупленные для исследования ликерные вина (31 наименование) соответствуют минимальным требованиям дегустационной оценки ГОСТа.

Теги: Роскачество, Вино, рекомендации
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