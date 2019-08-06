Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина. Об этом говорится в исследовании, поступившем в РБК.

При одинаковой стоимости кубанское вино будет выше качеством импортного вина, разлитого на российских заводах. Если напиток сделан из отечественного винограда, то на этикетке будет написано «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП). Вина из Краснодарского края имеют надпись «ЗГУ Кубань» или другие отсылки к топонимам: «ЗГУ Крымск», «ЗГУ Анапа», «ЗГУ Геленджик». «Лубочные» отсылки к Кубани, ее «дворикам» и «погребкам» на этикетке — не гарантия происхождения», — указывается в исследовании.

В организации добавили, что вино из российского сырья не всегда является гарантией его высокого качества.

Эксперты организации отметили: вино с возрастом становится дороже и лучше не всегда — некоторые недорогие вина производятся с расчетом, что они будут открыты в первые два года. Вино для длительного хранения должно пройти выдержку в хорошей дубовой бочке, для его производства нужен виноград особого качества. Обычно такой напиток выдерживают в бочках из французского дуба, что объясняет стоимость напитка — около 1 тыс. руб. Информацию о выдержке можно найти на контрэтикетке или на сайте производителя.