Похороны Джорджа Флойда в Хьюстоне. Фоторепортаж
Похороны Джорджа Флойда прошли в Хьюстоне (Техас), где он вырос. Там же похоронена его мать
Церемония была организована в церкви The Fountain of Praise. Бывший вице-президент и вероятный соперник Дональда Трампа на будущих выборах Джо Байден записал видеообращение
Речь также произнес Эл Шарптон (на фото справа у гроба) — баптистский священник и борец за права афроамериканцев
В похоронной процессии принял участие глава полиции Хьюстона Арт Ачеведо (на фото справа)
Несколькими днями ранее прощание с Флойдом состоялось в Миннеаполисе (Миннесота) — там, где он погиб.
На фото: люди сопровождают конный экипаж с гробом Флойда на кладбище Houston Memorial Gardens
Джордж Флойд умер в больнице 25 мая после жесткого задержания. Его подозревали в использовании поддельных купюр. Полицейский применил удушающий прием, Флойд повторял, что не может дышать
Момент задержания сняли на видео очевидцы. Смерть Флойда вызвала протесты против расовой дискриминации по всей стране. Часть демонстраций была мирной, часть перешла в беспорядки и погромы