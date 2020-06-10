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Протесты в США ,  
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Похороны Джорджа Флойда в Хьюстоне. Фоторепортаж

В городе Хьюстон (штат Техас) прошли похороны афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после жестокого задержания 25 мая. Его смерть вызвала протесты и беспорядки в городах США, задерживавшим его полицейским предъявлены обвинения. Как прошли похороны Флойда — в фоторепортаже РБК
Фото: David J. Phillip / AP
Фото: David J. Phillip / AP

Похороны Джорджа Флойда прошли в Хьюстоне (Техас), где он вырос. Там же похоронена его мать

Фото: Godofredo A. Vásquez / Getty Images
Фото: Godofredo A. Vásquez / Getty Images

Церемония была организована в церкви The Fountain of Praise. Бывший вице-президент и вероятный соперник Дональда Трампа на будущих выборах Джо Байден записал видеообращение

Фото: David J. Phillip / Reuters
Фото: David J. Phillip / Reuters

Речь также произнес Эл Шарптон (на фото справа у гроба) — баптистский священник и борец за права афроамериканцев​

Фото: David J. Phillip / Reuters
Фото: David J. Phillip / Reuters
За милю до кладбища гроб перенесли в конный экипаж
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

​В похоронной процессии принял участие глава полиции Хьюстона Арт Ачеведо (на фото справа) ​

Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Несколькими днями ранее прощание с Флойдом состоялось в Миннеаполисе (Миннесота) — там, где он погиб.

На фото: люди сопровождают конный экипаж с гробом Флойда на кладбище Houston Memorial Gardens

Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Джордж Флойд умер в больнице 25 мая после жесткого задержания. Его подозревали в использовании поддельных купюр. Полицейский применил удушающий прием, Флойд повторял, что не может дышать

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Момент задержания сняли на видео очевидцы. Смерть Флойда вызвала протесты против расовой дискриминации по всей стране. Часть демонстраций была мирной, часть перешла в беспорядки и погромы

Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images
За время беспорядков погибли больше десяти человек, в десятках городов пришлось ввести комендантский час
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Акции в поддержку прав темнокожих прошли и в других странах
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images
Полицейским, участвовавшим в задержании Флойда, предъявлены обвинения
Фото: Aaron M. Sprecher / EPA / ТАСС
Фото: Aaron M. Sprecher / EPA / ТАСС
Теги: мультимедиа, протесты, Дональд Трамп, беспорядки, похороны
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