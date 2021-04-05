Путин подписал закон о наказании за оскорбление ветеранов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

За неуважение к ветеранам Великой Отечественной войны теперь предусмотрены штраф от 3 млн до 5 млн руб. либо лишение свободы на пять лет. Соответствующий закон подписал сегодня президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Наказание предусматривается в том числе за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение преступлений нацистов и распространение ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны, а также за явное неуважение к датам и символам воинской славы России.

Минимальное наказание за нарушение законодательства в этой области — 3 млн руб. либо принудительные работы в течение трех лет. Еще три года нарушитель не сможет занимать определенные судом должности или вести определенную судом деятельность.

Если же нарушение было допущено с использованием служебного положения, в составе группы лиц, через СМИ или интернет, штраф будет равен 5 млн руб. Срок принудительных работ в таком случае составит пять лет и столько же времени нельзя будет занимать определенные должности и вести определенную деятельность. Кроме того, суд может приговорить нарушителя к пяти годам лишения свободы.