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Политика ,  
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Путин подписал закон о наказании за оскорбление ветеранов

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

За неуважение к ветеранам Великой Отечественной войны теперь предусмотрены штраф от 3 млн до 5 млн руб. либо лишение свободы на пять лет. Соответствующий закон подписал сегодня президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Наказание предусматривается в том числе за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение преступлений нацистов и распространение ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны, а также за явное неуважение к датам и символам воинской славы России.

Минимальное наказание за нарушение законодательства в этой области — 3 млн руб. либо принудительные работы в течение трех лет. Еще три года нарушитель не сможет занимать определенные судом должности или вести определенную судом деятельность.

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Если же нарушение было допущено с использованием служебного положения, в составе группы лиц, через СМИ или интернет, штраф будет равен 5 млн руб. Срок принудительных работ в таком случае составит пять лет и столько же времени нельзя будет занимать определенные должности и вести определенную деятельность. Кроме того, суд может приговорить нарушителя к пяти годам лишения свободы.

Законопроект об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России» во главе с Ириной Яровой 22 февраля. Предложение последовало, после того как по делу о клевете на ветерана оштрафовали на 850 тыс. руб. оппозиционера Алексея Навального.

Поводом стал комментарий политика к опубликованному летом прошлого года видео с призывами голосовать за поправки к Конституции. Участников видеоролика, среди которых был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, Навальный назвал «продажными холуями». Обвинение посчитало это клеветой на ветерана. Защита указывала, что это личное мнение политика.

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31 марта законопроект об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов был одобрен в Совете Федерации.

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