Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана

Алексей Навальный (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы ФБК Алексея Навального по подозрению в клевете.

«Установлено, что 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — говорится в сообщении СК.

2 июня Навальный перепостил у себя в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — написал он.

Высказывание Навального вызвало широкий резонанс в Сети, так как наряду с сыроваром Олегом Сиротой, артистом Иваном Охлобыстиным и дизайнером Артемием Лебедевым в ролике снялся ветеран войны Игнат Артеменко.

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