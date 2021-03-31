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Совфед одобрил законы о штрафах и лишении свободы за унижение ветеранов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Совет Федерации одобрил пакет законов с поправками в Уголовный кодекс, а также Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые ужесточают наказание за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Трансляция заседания доступна на YouTube.

146 сенаторов поддержали изменения, проголосовавших против или воздержавшихся не было. Теперь законопроект должен подписать президент.

В соответствии с одобренными изменениями, одной из форм реабилитации нацизма будет считаться оскорбление и клевета в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно изменениям, правонарушителям грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Если то же самое совершается с использованием интернета, то срок тюремного заключения возрастает до 5 лет.

В Думе предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма
Общество
Фото:АГН «Москва»

Также в число форм реабилитации нацизма подпадают:

  • оскорбление памяти защитников Отечества;
  • осквернение символов воинской славы России;
  • распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества.

В отношении юрлиц вводится административная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов, отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений. Штрафы составят от 3 млн до 5 млн руб. Ранее размер штрафа за это составлял 1 млн руб.

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Госдума приняла законы о штрафах и лишении свободы за унижение ветеранов
Общество
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Поправки об ужесточении ответственности предложила группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия»). Это предложение прозвучало после окончания суда над основателем Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в реестр НКО-иноагентов. — РБК) Алексеем Навальным по делу о клевете на 94-летнего ветерана Игната Артеменко.

Депутаты Госдумы проголосовали в третьем чтении за поправки в законодательство 17 марта.

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