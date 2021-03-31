Совфед одобрил законы о штрафах и лишении свободы за унижение ветеранов

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Совет Федерации одобрил пакет законов с поправками в Уголовный кодекс, а также Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые ужесточают наказание за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Трансляция заседания доступна на YouTube.

146 сенаторов поддержали изменения, проголосовавших против или воздержавшихся не было. Теперь законопроект должен подписать президент.

В соответствии с одобренными изменениями, одной из форм реабилитации нацизма будет считаться оскорбление и клевета в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно изменениям, правонарушителям грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Если то же самое совершается с использованием интернета, то срок тюремного заключения возрастает до 5 лет.

Также в число форм реабилитации нацизма подпадают: