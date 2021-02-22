В Думе предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма

Группа депутатов предложила отнести публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах к одной из форм реабилитации нацизма. Поправки коснутся уголовного и административного законодательства для юрлиц

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Группа депутатов Госдумы от «Единой России» во главе с зампредседателя Ириной Яровой внесли поправки в закон об ответственности за реабилитацию нацизма. Они предложили дополнить его наказанием за оскорбление ветеранов, сообщает пресс-служба нижней палаты.

«Сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества», — заявила Яровая.

Депутаты предложили отнести публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны к одной из форм реабилитации нацизма. Поправки коснутся уголовного и административного законодательства для юрлиц.

Изменения вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который Госдума приняла в первом чтении 10 февраля, пояснили в пресс-службе партии. Как говорится в пояснительной записке Яровой, изменение предлагается внести в ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). В пакете документов в базе Думы предложения о наказании за оскорбление ветеранов пока нет.