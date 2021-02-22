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В Думе предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма

Группа депутатов предложила отнести публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах к одной из форм реабилитации нацизма. Поправки коснутся уголовного и административного законодательства для юрлиц
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» во главе с зампредседателя Ириной Яровой внесли поправки в закон об ответственности за реабилитацию нацизма. Они предложили дополнить его наказанием за оскорбление ветеранов, сообщает пресс-служба нижней палаты.

«Сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества», — заявила Яровая.

Депутаты предложили отнести публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны к одной из форм реабилитации нацизма. Поправки коснутся уголовного и административного законодательства для юрлиц.

Изменения вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который Госдума приняла в первом чтении 10 февраля, пояснили в пресс-службе партии. Как говорится в пояснительной записке Яровой, изменение предлагается внести в ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). В пакете документов в базе Думы предложения о наказании за оскорбление ветеранов пока нет.

Госдума приняла закон о повышении штрафов для митингующих
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Один из соавторов законопроекта, председатель Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что принятие документа «поможет максимально защитить память о героях нашей страны». Он заявил, что штраф по делу об оскорблении ветерана «несоразмерен тяжести моральных последствий». «Сегодня ответственность за клевету уже ужесточена, а фигуранта дела судили по старой редакции УК, поскольку именно она действовала на момент совершения преступления», — заявил Хинштейн. Имени фигуранта, о котором говорит депутат, в сообщении «Единой России» не приводится.

20 февраля судья Вера Акимова назначила оппозиционеру Алексею Навальному штрафу 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Уголовное дело в отношении Навального было возбуждено после того, как он репостнул в своих соцсетях ролик с агитацией за поправки к Конституции и раскритиковал тех, кто в нем снялся, — в их числе был и Артеменко. Оппозиционер связывает преследование со своей политической деятельностью, Навальный настаивал, что критика, с которой он выступил в адрес снявшихся в ролике, была обращена ко всем из них, а не конкретно к ветерану. Защита намерена обжаловать приговор.

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Авторами поправок, помимо Яровой и Хинштейна, выступили председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов и зампред комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Согласно действующему законодательству, наказание по ст. 354.1 УК предусмотрено в виде штрафа до 500 тыс. руб. или лишения свободы до 5 лет. Распространение «выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России» наказывается штрафом или обязательными работами.

Авторы
Михаил Котляр, Наталия Анисимова
ветераны нацизм Единая Россия оскорбление Ирина Яровая
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