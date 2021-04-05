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В МИДе предупредили об ответных мерах на ракетные угрозы Запада

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия примет меры, если увидит угрозу развертывания ракет со стороны США и их союзников. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИДа Марии Захаровой.

«Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», — сказала Захарова.

По ее словам, Россия отслеживает практические меры по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования у американцев, а также их союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Захарова также обратила внимание на заявления представителей Пентагона о практических шагах для скорейшего создания и развертывания наземных РСМД в различных регионах мира. По ее словам, основной задачей такого развертывания ракет на европейской территории станет поражение систем ПВО России в случае конфликта с ней.

Также официальный представитель МИДа указала, что к «откровенно враждебным дестабилизирующим» заявлениям и действиям на этом направлении подключились военные Великобритании. Она заметила, что данные британских военных о дальности ракеты PrSM (Precision Strike Missile), которая якобы ограничивается 499 км, являются «явным и преднамеренным введением в заблуждение». Так, по словам Захаровой, высказывания разработчиков данной ракеты и представителей Пентагона говорят о ее способности поражать цели на дистанциях до 800 км.

В то же время российские инициативы по урегулированию противоречий, по словам Захаровой, остаются «без конструктивной реакции».

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США и Россия заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году, он вступил в силу 1 июня 1988 года. По договору стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500–1000 км) дальности, а также все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Производство, испытания и развертывание такого вида оружия были запрещены.

2 августа 2019 года США вышли из ДРСМД. В Вашингтоне заявили, что у России появились ракеты 9М729 радиусом поражения более 500 км, нарушающие этот договор. Российские власти тогда настаивали, что 9М729 не нарушают условия ДРСМД, и предъявляли США ответные претензии по поводу установок Мk-41, размещаемых Соединенными Штатами в Румынии. Москва указывала, что оттуда возможен запуск запрещенных ДРСМД ракет Tomahawk.

В марте этого года глава Минобороны России Сергей Шойгу также предостерег США от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. «Мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать», — сказал Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва «в духе доброй воли» не станет развертывать ракеты 9М729 в европейской части России при условии встречных шагов со стороны НАТО. При этом, по словам президента, ракета 9М729 полностью соответствует требованиям ранее действовавшего договора о РСМД.

Мария Захарова МИД РСМД ДРСМД ракеты
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