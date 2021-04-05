В МИДе предупредили об ответных мерах на ракетные угрозы Запада

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия примет меры, если увидит угрозу развертывания ракет со стороны США и их союзников. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИДа Марии Захаровой.

«Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», — сказала Захарова.

По ее словам, Россия отслеживает практические меры по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования у американцев, а также их союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Захарова также обратила внимание на заявления представителей Пентагона о практических шагах для скорейшего создания и развертывания наземных РСМД в различных регионах мира. По ее словам, основной задачей такого развертывания ракет на европейской территории станет поражение систем ПВО России в случае конфликта с ней.

Также официальный представитель МИДа указала, что к «откровенно враждебным дестабилизирующим» заявлениям и действиям на этом направлении подключились военные Великобритании. Она заметила, что данные британских военных о дальности ракеты PrSM (Precision Strike Missile), которая якобы ограничивается 499 км, являются «явным и преднамеренным введением в заблуждение». Так, по словам Захаровой, высказывания разработчиков данной ракеты и представителей Пентагона говорят о ее способности поражать цели на дистанциях до 800 км.