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Путин заявил о возросших рисках после выхода США из ДРСМД

Владимир Путин в режиме видеоконференции выступил на пленарном заседании 15-го Восточноазиатского саммита
Владимир Путин в режиме видеоконференции выступил на пленарном заседании 15-го Восточноазиатского саммита (Фото: kremlin.ru)

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности существенно возросли риски и угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на пленарном заседании 15-го Восточноазиатского саммита. Текстовая версия выступления опубликована на сайте Кремля.

«Россия последовательно выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества, упрочения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе это касается и военно-политической области, где риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявил Путин.

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Глава государства напомнил, что Россия, чтобы стабилизировать ситуацию и избежать нового витка гонки вооружений, в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира «до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться» Соединенные Штаты. Москва открыта к диалогу по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами, отметил российский лидер.

В конце октября Путин заявлял, что Россия готова «в духе доброй воли» отказаться от размещения ракет 9М729, разработку которых США называли причиной выхода из ДРСМД, на европейской территории, если страны НАТО пойдут на аналогичные шаги. При этом президент отмечал, что ракета 9М729 не нарушает требований ДРСМД. Говоря о выходе Вашингтона из договора, российский лидер назвал это решение «серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений и угрозы для общеевропейской безопасности».

Соединенные Штаты вышли из договора летом 2019 года. В Белом доме объясняли свое решение появлением у России ракеты 9М729, которую можно запускать при помощи пусковых установок «Искандер-М». Американская сторона утверждала, что радиус поражения 9М729 превышает 500 км, что является нарушением договора. Москва в свою очередь заявляла, что с установок Мk-41, размещаемых США в Румынии, возможен запуск запрещенных ДРСМД ракет Tomahawk.

ДРСМД действовал с лета 1988 года, он запрещал производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

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