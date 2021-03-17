Шойгу рассказал, что сделает Россия при размещении ракет Запада в Европе

Если США разместят в Европе ракеты, которые запрещал ДРСМД, Россия «ответит должным образом», заявил Шойгу. Министр добавил, что надеется на восстановление «полноценного и равноправного диалога» между двумя странами

Сергей Шойгу (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу предостерег США от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом он заявил в интервью агентству Tengrinews.

«Мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом», — сказал Шойгу.

О том, что США могут развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Европе для «сдерживания» России, в октябре 2020 года заявил бывший тогда советником президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Он назвал эту возможную меру «достижением мира через силу», которое позволит Вашингтону не только отразить возможные атаки, но и реализовать идею контроля над вооружением в будущем.

США и Россия заключили ДРСМД в 1987 году, он вступил в силу 1 июня 1988 года. По договору стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500–1000 км) дальности, а также уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Производство, испытания и развертывания такого вида оружия были запрещены.