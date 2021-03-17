Шойгу рассказал, что сделает Россия при размещении ракет Запада в Европе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 73,1 (+0,14) Инвестиции, 13:40
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 86,97 (-0,02) Инвестиции, 13:40
Премии The Art Newspaper Russia достались Речному вокзалу и «Арт-оврагу» Стиль, 13:54 Рогозин объяснил, зачем снимать фильм в космосе Общество, 13:51 Шойгу назвал фантазиями слухи о желании России присоединить Казахстан Политика, 13:46 BMW представила конкурента Tesla Model S. Фото Авто, 13:42 Как сформировать команду: советы наставника Стива Джобса и Сергея Брина Экономика инноваций, 13:40  Илон Маск передумал продавать свой NFT-токен Крипто, 13:35 Глава Калмыкии Хасиков избран президентом Федерации кикбоксинга России Спорт, 13:35 Растут и смешиваются: как в ближайшее время изменятся маркетплейсы Pro, 13:27 Рогозин понадеялся «выключить злополучный Twitter» Технологии и медиа, 13:27 Прокуратура проверит обрушение выстоявшей в Сталинградской битве мельницы Общество, 13:24 В Кремле выразили надежду на расследование «химатаки» у «Новой газеты» Политика, 13:19 Рецепты для умной духовки от шеф-повара Марка Стаценко РБК и Miele, 13:10 Куратор международной повестки ФНС уйдет в Минэкономразвития Экономика, 13:07 Интервью с экспертом: 10 вопросов дизайнеру интерьеров Недвижимость, 13:05
Приостановка ДРСМД ,  
0 

Шойгу рассказал, что сделает Россия при размещении ракет Запада в Европе

Если США разместят в Европе ракеты, которые запрещал ДРСМД, Россия «ответит должным образом», заявил Шойгу. Министр добавил, что надеется на восстановление «полноценного и равноправного диалога» между двумя странами
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу предостерег США от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом он заявил в интервью агентству Tengrinews.

«Мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом», — сказал Шойгу.

О том, что США могут развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Европе для «сдерживания» России, в октябре 2020 года заявил бывший тогда советником президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Он назвал эту возможную меру «достижением мира через силу», которое позволит Вашингтону не только отразить возможные атаки, но и реализовать идею контроля над вооружением в будущем.

США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Политика
Фото:EsperDoD / Twitter

США и Россия заключили ДРСМД в 1987 году, он вступил в силу 1 июня 1988 года. По договору стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500–1000 км) дальности, а также уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Производство, испытания и развертывания такого вида оружия были запрещены.

Летом 2019 года США вышли из ДРСМД. В Белом доме заявили, что у России появилась ракеты 9М729, которые можно запускать при помощи пусковых установок «Искандер-М». В США утверждали, что радиус поражения этой ракеты превышает 500 км, что нарушает договор. Российские власти, в свою очередь, заявили, что с установок Мk-41, размещаемых США в Румынии, возможен запуск запрещенных ДРСМД ракет Tomahawk.

В интервью Tengrinews Шойгу выразил надежду на восстановление «полноценного и равноправного диалога» между двумя странами. «Действительно, надо договариваться, в этом есть крайняя необходимость и крайняя нужда. Мы со своей стороны сделали все шаги, все заявления», — отметил он.

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Как в России борются с харассментом и унижением на работе Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет Кто оказался незамеченным бенефициаром кризиса
Автор
Виктория Полякова
Сергей Шойгу ДРСМД США
Материалы по теме
Путин заявил о возросших рисках после выхода США из ДРСМД
Политика
Матвиенко оценила шансы возродить ДРСМД
Политика
США перебросили установки на несколько часов ради стрельб в Черном море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter