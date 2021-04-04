Володин предупредил о «самых тяжелых последствиях» для властей Украины

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Риторика украинский властей усиливает напряженность в регионе и «чревата самыми тяжелыми последствиями». Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя сообщения о гибели ребенка в Донбассе в результате обстрела украинским беспилотником. Володин считает, что к гибели мальчика привела «риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями».

По словам Володина, риторика Киева направлена на запугивание людей и усиление напряжения в регионе. «Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР, — то это не так», — заявил он.

Володин призвал украинские власти как можно скорее реализовать минские соглашения. «Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», — заключил он.

С начала марта поступали сообщения об обострении ситуации в Донбассе, там возобновились столкновения между украинскими военными и войсками непризнанных ЛНР и ДНР.