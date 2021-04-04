Германия и Франция обратили внимание на рост столкновений в Донбассе

Министерства иностранных дел Германии и Франции выразили обеспокоенность из-за нарушений режима прекращения огня в Донбассе и попросили прекратить эскалацию конфликта. Об этом говорится в их совместном заявлении.

«Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию», — отмечается в сообщении.

Германия и Франция также приветствовали продление мандата Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине и призвали к снятию ограничений на ее свободу передвижения.