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Политика ,  
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Германия и Франция обратили внимание на рост столкновений в Донбассе

Министерства иностранных дел Германии и Франции выразили обеспокоенность из-за нарушений режима прекращения огня в Донбассе и попросили прекратить эскалацию конфликта. Об этом говорится в их совместном заявлении.

«Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию», — отмечается в сообщении.

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Германия и Франция также приветствовали продление мандата Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине и призвали к снятию ограничений на ее свободу передвижения.

Так называемое бессрочное перемирие Украина и непризнанные Донецкая и Луганская народные республики заключили с 27 июля 2020 года. Соглашение предусматривает запрет на любые наступательные действия, использование любых видов летательных аппаратов. Если одна из сторон столкнулась с агрессивными действиями противников, она должна попытаться решить вопрос путем переговоров через Совместный центр по контролю и координации и лишь в случае неудачи может открыть ответный огонь.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Уже на следующий день после заключения перемирия стороны обвинили друг друга в срыве договоренностей и продолжают делать это до сих пор, регулярно сообщая об обстреле своих позиций противниками.

Накануне народная милиция ДНР заявила, что в результате обстрела с украинского беспилотника в самопровозглашенной республике погиб ребенок, и была ранена женщина. Министерство обороны Украины в свою очередь сообщило, что 2 апреля было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня.

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