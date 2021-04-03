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Украинский военный подорвался на мине в Донбассе

Украинский военнослужащий в субботу подорвался на мине и погиб в Донецкой области. Об этом сообщается на странице штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.

«Недалеко от населенного пункта Шумы <...> Произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, вследствие которого боевое ранение несовместимо с жизнью получил военнослужащий Объединенных сил», — отмечается в сообщении.

Кулеба заявил о «системном обострении» Россией ситуации в Донбассе
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Украинское командование принесло соболезнования близким погибшего.

Всего украинская сторона насчитала за 3 апреля шесть нарушений режима прекращения огня со стороны своего противника. В том числе, несмотря на минские договоренности, позиции Украины обстреляли из минометов, крупнокалиберных пулеметов, пистолетов и гранатометов. Обо всех случаях украинские военные сообщили представителям ОБСЕ.

«Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе действия Объединенных Сил и соблюдать режим прекращения огня», — уточняется в сообщении.

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В начале марта этого года на востоке Украины возобновились столкновения между украинскими военными и войсками непризнанных ЛНР и ДНР. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия занимается обострением ситуации на востоке Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ сообщил, что Россия и другие страны не стремятся к возобновлению гражданской войны на Украине.

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