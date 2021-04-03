Украинский военный подорвался на мине в Донбассе

Украинский военнослужащий в субботу подорвался на мине и погиб в Донецкой области. Об этом сообщается на странице штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.

«Недалеко от населенного пункта Шумы <...> Произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, вследствие которого боевое ранение несовместимо с жизнью получил военнослужащий Объединенных сил», — отмечается в сообщении.

Украинское командование принесло соболезнования близким погибшего.

Всего украинская сторона насчитала за 3 апреля шесть нарушений режима прекращения огня со стороны своего противника. В том числе, несмотря на минские договоренности, позиции Украины обстреляли из минометов, крупнокалиберных пулеметов, пистолетов и гранатометов. Обо всех случаях украинские военные сообщили представителям ОБСЕ.