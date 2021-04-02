В МИДе назвали размер финансовой помощи России пострадавшим в Карабахе

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Россия на сегодняшний день направила около $15 млн в качестве помощи пострадавшим во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью армянскому изданию «Новое время».

«Прямая финансовая помощь России на содействие пострадавшим в Нагорном Карабахе составляет на сегодняшний день около $15 млн», — сказал замминистра.

Дипломат отметил, что дислоцированный российский миротворческий контингент и центр гуманитарного реагирования являются гарантами стабильности и безопасности в регионе, а также выполняют жизненно значимые для местного населения задачи.

Руденко сообщил об активной работе по линии трехсторонней рабочей группы Азербайджана, Армении и России, благодаря которой на Южном Кавказе создаются условия для восстановления нормальной жизни, превращения его в «территорию взаимного доверия, безопасности и процветания».

«Все это убедительно свидетельствует, что Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу, вместе работать на благо общих интересов», — заключил замминистра иностранных дел.