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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В МИДе назвали размер финансовой помощи России пострадавшим в Карабахе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россия на сегодняшний день направила около $15 млн в качестве помощи пострадавшим во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью армянскому изданию «Новое время».

«Прямая финансовая помощь России на содействие пострадавшим в Нагорном Карабахе составляет на сегодняшний день около $15 млн», — сказал замминистра.

Дипломат отметил, что дислоцированный российский миротворческий контингент и центр гуманитарного реагирования являются гарантами стабильности и безопасности в регионе, а также выполняют жизненно значимые для местного населения задачи.

Руденко сообщил об активной работе по линии трехсторонней рабочей группы Азербайджана, Армении и России, благодаря которой на Южном Кавказе создаются условия для восстановления нормальной жизни, превращения его в «территорию взаимного доверия, безопасности и процветания».

«Все это убедительно свидетельствует, что Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу, вместе работать на благо общих интересов», — заключил замминистра иностранных дел.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

10 ноября прошлого года президенты Азербайджана, Армении и России опубликовали совместное заявление о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Для контроля за соблюдением перемирия Россия направила в Нагорный Карабах миротворцев, которые пробудут там по меньшей мере до 2025 года.

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Соглашение также предполагает начало коммуникаций и торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Арменией. В конце января дипломатический источник РБК сообщил, что Ереван и Баку должны обсудить возможность строительства дорог, которые свяжут Азербайджан и его эксклав Нахичевань, а также Армению и Россию.

В ноябре президент России Владимир Путин также подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. Целью создания центра является содействие возвращению беженцев, восстановление инфраструктуры. В его состав вошли представители МЧС России, МИД России, ФСБ России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

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