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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Путин по телефону обсудил ситуацию в Карабахе с Пашиняном

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

«При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили сотрудничество в сферах энергетики и борьбы с пандемией. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном экономику и транспорт в регионе
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<p>Владимир Путин</p>

44-дневный конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября прошлого года трехсторонним соглашением о прекращении огня. Азербайджан восстановил контроль над семью прилегающими к Нагорному Карабаху районами, а также над городами Шуша и Гадрут. На остальной территории дислоцированы российские миротворцы.

Соглашение предполагает начало коммуникаций и торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Арменией. В конце января дипломатический источник РБК сообщил, что Ереван и Баку должны обсудить возможность строительства дорог, которые свяжут Азербайджан и его эксклав Нахичевань, а также Армению и Россию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт с Арменией остался в прошлом.

Одним из камней преткновения по-прежнему остается вопрос о статусе Нагорного Карабаха. Несмотря на заявления Алиева, что осенняя война поставила точку в этом вопросе, на территории дислокации российских миротворцев по-прежнему продолжает действовать непризнанная Республика Нагорный Карабах. 25 марта ее парламент признал русский язык официальным языком республики, государственным по-прежнему остается армянский.

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