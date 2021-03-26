Путин по телефону обсудил ситуацию в Карабахе с Пашиняном

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

«При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили сотрудничество в сферах энергетики и борьбы с пандемией. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

44-дневный конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября прошлого года трехсторонним соглашением о прекращении огня. Азербайджан восстановил контроль над семью прилегающими к Нагорному Карабаху районами, а также над городами Шуша и Гадрут. На остальной территории дислоцированы российские миротворцы.