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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Путин включил в состав гуманитарного центра в Карабахе представителей ФСБ

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. Текст указа главы государства опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что решение о создании центра было принято в целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе.

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В состав центра войдут представители МЧС России, МИД России, ФСБ России, а также представители иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Целью создания гуманитарного центра по Нагорному Карабаху станет содействие по возвращению беженцев, восстановление инфраструктуры, а также содействие Баку и Еревана с международными гуманитарными организациями.

Также центр займется обеспечением координации деятельности российских государственных органов и общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов Нагорного Карабаха, пострадавшим от ведения военных действий.

Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью межведомственного центра, президент поручил возложить на Министерство обороны. Указ вступает в силу со дня его подписания.

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10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным заключили соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Меры вступили в силу в полночь 10 ноября. В зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России.

Как следует из указа президента России, российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе будет меняться не реже двух раз в год.
Замена военной техники будет производиться по мере выработки ресурса и технической необходимости. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов на деятельность миротворцев.

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Кроме того, Россия и Турция подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана после соглашения заявил о «капитуляции Армении» и победе своей страны. В свою очередь, премьер-министр Армении сообщил, что на подписании соглашения настояла армия. По его словам, в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны в Карабахе.

конфликт в Нагорном Карабахе Владимир Путин ФСБ
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