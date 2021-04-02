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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РФПИ заявил о создании робота-конвейера для тестов на COVID

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России разработан робот-конвейер, который позволит автоматизировать тестирование на COVID-19 вне лабораторий. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Сейчас мы объявим о некоем новом прорыве: наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала», — сказал Дмитриев.

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В ноябре прошлого года Роспотребнадзор предписал проводить анализ тестов не дольше 48 часов. В январе в ведомстве заявили о создании новой тест-системы, которая обнаруживает коронавирус в течение полутора часов. Позже в Роспотребнадзоре рассказали об экспресс-тесте, который сокращает проверку на COVID-19 в три-четыре раза.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет получить результаты тестирования в личном кабинете на портале «Госуслуг». Информацию будут направлять организации, проводящие тестирование, по защищенным каналам референс-центра Роспотребнадзора. Оттуда результаты будут передаваться в личный кабинет. На мобильных устройствах эти данные будут отображаться в виде QR-кода.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 8792 новых случая заражения коронавирусом. 400 человек умерли, 9832 выздоровели. Общее число заболевших за весь период пандемии превысило 4,5 млн человек. Более 4,18 млн заболевших уже выздоровели, число умерших — 99,6 тыс.

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Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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