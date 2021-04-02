Глава РФПИ заявил о создании робота-конвейера для тестов на COVID

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В России разработан робот-конвейер, который позволит автоматизировать тестирование на COVID-19 вне лабораторий. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Сейчас мы объявим о некоем новом прорыве: наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала», — сказал Дмитриев.

В ноябре прошлого года Роспотребнадзор предписал проводить анализ тестов не дольше 48 часов. В январе в ведомстве заявили о создании новой тест-системы, которая обнаруживает коронавирус в течение полутора часов. Позже в Роспотребнадзоре рассказали об экспресс-тесте, который сокращает проверку на COVID-19 в три-четыре раза.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет получить результаты тестирования в личном кабинете на портале «Госуслуг». Информацию будут направлять организации, проводящие тестирование, по защищенным каналам референс-центра Роспотребнадзора. Оттуда результаты будут передаваться в личный кабинет. На мобильных устройствах эти данные будут отображаться в виде QR-кода.