В России создали выявляющий COVID-19 за полтора часа тест

Новый тест поможет определить, заразился ли человек коронавирусом, в течение полутора часов, сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Институт изготовил и обычные ПЦР-тесты, которыми помимо России обеспечили еще 40 стран

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В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую тест-систему, которая выявляет коронавирус в течение полутора часов. Об этом сообщил глава института Василий Акимкин, передает «Интерфакс».

«Наши специалисты совместно со специалистами из других институтов разработали практически и опробовали такой тест, который позволяет сократить время исследования. <...> Время детекции составляет от 60 до 90 минут», — сказал он.

С начала пандемии в институте также производили обычные ПЦР-тесты на коронавирус. По словам Акимкина, учреждение изготовило около 75 млн таких тестов, что позволило обеспечить ими не только Россию, но «и еще 40 стран мира».

В сентябре Росздравнадзор зарегистрировал разработку «дочки» АФК «Система» — «Система-БиоТех». Она создала альтернативный ПЦР-исследованию на коронавирус тест, который позволяет получить результаты за 15 минут, говорится в сообщении АФК. Точность этого теста составила 85%, выпускать его будет завод «Биннофарм».