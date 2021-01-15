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Пандемия коронавируса ,  
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В России создали выявляющий COVID-19 за полтора часа тест

Новый тест поможет определить, заразился ли человек коронавирусом, в течение полутора часов, сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Институт изготовил и обычные ПЦР-тесты, которыми помимо России обеспечили еще 40 стран
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую тест-систему, которая выявляет коронавирус в течение полутора часов. Об этом сообщил глава института Василий Акимкин, передает «Интерфакс».

«Наши специалисты совместно со специалистами из других институтов разработали практически и опробовали такой тест, который позволяет сократить время исследования. <...> Время детекции составляет от 60 до 90 минут», — сказал он.

С начала пандемии в институте также производили обычные ПЦР-тесты на коронавирус. По словам Акимкина, учреждение изготовило около 75 млн таких тестов, что позволило обеспечить ими не только Россию, но «и еще 40 стран мира».

В сентябре Росздравнадзор зарегистрировал разработку «дочки» АФК «Система» — «Система-БиоТех». Она создала альтернативный ПЦР-исследованию на коронавирус тест, который позволяет получить результаты за 15 минут, говорится в сообщении АФК. Точность этого теста составила 85%, выпускать его будет завод «Биннофарм».

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Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В апреле Росздравнадзор зарегистрировал 40-минутный экспресс-тест на коронавирус компании Generium, сообщили в ней РБК. Тест разработала группа компаний «Медико-биологический союз», его точность составляет 94%.

В ноябре глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал медицинские лаборатории за слишком долгое выполнение тестов на коронавирус и потребовал от них работать круглосуточно. Вслед за этим Роспотребнадзор ограничил время выполнения исследований 48 часами.

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В российских поликлиниках на определение коронавируса проводится ПЦР-тест. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. Кроме того, человек может узнать, переболел ли он коронавирусом, для теста на антитела потребуется сдать кровь из вены.

Автор
Виктория Полякова
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