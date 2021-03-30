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Пандемия коронавируса ,  
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Кабмин утвердил получение результатов тестов на COVID-19 на «Госуслугах»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому граждане смогут получать результаты тестов на коронавирус через «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Результаты тестов на коронавирус будут доступны в личном кабинете пользователя на едином портале госуслуг. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

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В документе говорится, что информация о тестировании будет отправляться по защищенным каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, а затем в личный кабинет. На мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода.

Также постановление фиксирует, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования, добавили в пресс-службе. Соответствующая функция будет доступна тем пользователям, которые дадут согласие на передачу сведений.

В ноябре в пресс-службе Минцифры сообщили о запуске совместно с Роспотребнадзором сервиса по загрузке результаты тестов на коронавирус в личный кабинет пользователей на «Госуслугах».

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Замглавы министерства Олег Качанов отмечал, что в первую очередь сервис станет инструментом хранения справок о болезни для предъявления по месту требования. «Во-вторых, снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результата исследования, а также избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа», — добавил Качанов.

В августе 2020 года власти обязали приехавших из-за границы граждан загружать результаты тестов на портал госуслуг. Тест необходимо сдать в течение трех дней после прибытия.

Госуслуги Михаил Мишустин тестирование коронавирус COVID-19
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