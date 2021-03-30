Кабмин утвердил получение результатов тестов на COVID-19 на «Госуслугах»

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Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому граждане смогут получать результаты тестов на коронавирус через «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Результаты тестов на коронавирус будут доступны в личном кабинете пользователя на едином портале госуслуг. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В документе говорится, что информация о тестировании будет отправляться по защищенным каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, а затем в личный кабинет. На мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода.

Также постановление фиксирует, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования, добавили в пресс-службе. Соответствующая функция будет доступна тем пользователям, которые дадут согласие на передачу сведений.