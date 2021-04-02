Гинцбург исключил рост температуры после вакцины от COVID в виде капель

Александр Гинцбург (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Вакцина от коронавируса в виде капель для носа, над которой работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, не будет вызывать таких побочных эффектов, как температура и головная боль. Об этом сообщил «РИА Новости» директор центра Александр Гинцбург.

«Даже те незначительные побочные явления, которые сейчас присутствуют, — в виде головной боли, возможного поднятия температуры — при интерназальном введении явно будут отсутствовать», — сказал Гинцбург.

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