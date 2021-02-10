Роспотребнадзор сообщил о новом тесте для экспресс-диагностики COVID-19

Общее время анализа составит 1–1,5 часа против 4–5 часов при обычной ПЦР. Для образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой тест не менее точен, однако может проигрывать при низком количестве вирусных частиц в мазке

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции, который сокращает время тестирования в три-четыре раза, сообщается на сайте ведомства.

«Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования — в три-четыре раза», — говорится в сообщении.

Общее время тестирования составит 1–1,5 часа в зависимости от образца против 4–5 часов при обычной ПЦР (полимеразной цепной реакции), уточнили в Роспотребнадзоре. С помощью нового теста можно выявить носителей вируса на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль, считают в ведомстве.

Сократить время тестирования помогает технология петлевой изотермической амплификации, которая делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без существенных потерь в эффективности, сообщили в ведомстве. Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%.

Тест получил название «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT», он был зарегистрирован 3 февраля. По данным Роспотребнадзора, его можно использовать на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом все компоненты для него теперь производятся локально на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. «Диагностический набор уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям», — говорится в сообщении.