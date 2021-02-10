Роспотребнадзор сообщил о новом тесте для экспресс-диагностики COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 74,12 (-0,14) Инвестиции, 09 фев, 13:58
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 89,53 (+0,13) Инвестиции, 09 фев, 13:58
Первый регион без масок, IPO для фирм без активов. Главные новости РБК Общество, 08:50 Спецназ задержал в Красноярске подозреваемых в сбыте героина на ₽10 млн Общество, 08:44 Маркус Бакингем: о чем вам нужно спросить себя, прежде чем принять оффер Pro, 08:41 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 08:35 Студенты перечислили проблемы после возвращения с дистанционного обучения Общество, 08:30 В Горно-Алтайске около ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы Общество, 08:12 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 08:06 Власти изучат допуск к IPO в России компаний без активов Финансы, 08:01 Роспотребнадзор сообщил о новом тесте для экспресс-диагностики COVID-19 Общество, 08:00 Почему поднимать экономику после пандемии будут беби-бумеры — Bloomberg Pro, 07:59 В МИДе назвали сроки закрытия генконсульства США во Владивостоке Политика, 07:55 От Иркутска до Ольхона: off-road по байкальскому льду РБК и Geely, 07:37 Миронов назвал способ поднять пенсии россиян до уровня европейских Экономика, 07:32 НАСА допустило запрос места для своего астронавта на «Союзе» Общество, 07:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор сообщил о новом тесте для экспресс-диагностики COVID-19

Общее время анализа составит 1–1,5 часа против 4–5 часов при обычной ПЦР. Для образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой тест не менее точен, однако может проигрывать при низком количестве вирусных частиц в мазке
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции, который сокращает время тестирования в три-четыре раза, сообщается на сайте ведомства.

«Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования — в три-четыре раза», — говорится в сообщении.

Общее время тестирования составит 1–1,5 часа в зависимости от образца против 4–5 часов при обычной ПЦР (полимеразной цепной реакции), уточнили в Роспотребнадзоре. С помощью нового теста можно выявить носителей вируса на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль, считают в ведомстве.

Сократить время тестирования помогает технология петлевой изотермической амплификации, которая делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без существенных потерь в эффективности, сообщили в ведомстве. Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%.

Тест получил название «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT», он был зарегистрирован 3 февраля. По данным Роспотребнадзора, его можно использовать на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом все компоненты для него теперь производятся локально на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. «Диагностический набор уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре оценили срок отмены масочного режима
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с газетой «Известия» сообщил, что при анализе мазка с высокой или средней вирусной нагрузкой оба теста (и ПЦР, и экспресс) работают примерно одинаково, однако при небольшом количестве вирусных частиц в мазке выигрывать будет ПЦР-тест. «С другой стороны, экспресс получился более специфичным. То есть он в теории дает меньше ложноположительных результатов», — указал Хафизов.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Какие ошибки делают руководители при постановке сотрудникам целей

Ученый уточнил, что сейчас экспресс-тест определяет один фрагмент коронавируса и мутировавший вариант инфекции он может не выявить. Поэтому в Роспотребнадзоре работают над еще одним вариантом экспресс-теста, который будет определять SARS-CoV-2 по двум фрагментам, сообщил он. «Это будет тот же самый тест, но включающий два исследуемых участка. Если коронавирус мутирует, то нам не придется отзывать наш тест, снимать его с производства», — заключил Хафизов.

По состоянию на 8 февраля в России было проведено 105 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, следует из данных Роспотребнадзора. С начала распространения в стране инфекции ее диагностировали у 3,9 млн россиян. В ноябре Роспотребнадзор выпустил постановление, ограничившее максимальный срок выполнения теста на коронавирус — с момента получения биологического материала до объявления результатов тестирования должно пройти не более 48 часов.

Автор
Анастасия Батманова
Роспотребнадзор COVID-19
Материалы по теме
Эксперты ВОЗ не обнаружили источник COVID-19 на рынке в Ухане
Общество
Роспотребнадзор выявил повышенный порог заболеваемости ОРВИ в 13 регионах
Общество
В Роспотребнадзоре оценили срок отмены масочного режима
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter