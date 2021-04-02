Суд в Москве оштрафовал Twitter на 6,5 млн руб.

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Таганский районный суд оштрафовал Twitter на 3,2 млн руб. из-за отказа компании удалить посты с призывом к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Компанию признали виновной в ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством).

Кроме того, Таганский суд оштрафовал Twitter еще на 3,3 млн руб. по той же статье, сообщили РБК позднее в пресс-службе суда.

Ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на суд, что всего 2 апреля будет рассмотрено девять административных протоколов в отношении Facebook, Twitter и Google, которые не удалили контент с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции.