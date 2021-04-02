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Суд в Москве оштрафовал Twitter на 6,5 млн руб.

Twitter TWTR $63,83 +0,33% Купить
Фото: Stephen Lam / Reuters
Фото: Stephen Lam / Reuters

Таганский районный суд оштрафовал Twitter на 3,2 млн руб. из-за отказа компании удалить посты с призывом к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Компанию признали виновной в ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством).

Кроме того, Таганский суд оштрафовал Twitter еще на 3,3 млн руб. по той же статье, сообщили РБК позднее в пресс-службе суда.

Роскомнадзор сообщил об удалении 89% призывов на митинги из соцсетей
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

Ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на суд, что всего 2 апреля будет рассмотрено девять административных протоколов в отношении Facebook, Twitter и Google, которые не удалили контент с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции.

В феврале Роскомнадзор сообщал, что составит протоколы в отношении соцсетей из-за распространения информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

Роскомнадзор ранее обвинял Twitter в «злостном нарушении» российского законодательства. 10 марта ведомство заявило о замедлении Twitter на территории России, обвинив соцсеть в том, что она с 2017 года не удаляет противозаконный контент. Речь идет о публикациях, склоняющих несовершеннолетних к совершению самоубийств, информации об использовании наркотических средств и о детской порнографии. Тогда же ведомство направило в суд три протокола в отношении соцсети за игнорирование требований удалить противоправную информацию (ст. 13.41 КоАП).

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Также в Роскомнадзоре отметили, что в случае, если Twitter продолжит нарушать российское законодательство, его могут закрыть в России окончательно.

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