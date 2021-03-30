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AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса

Препарат решили переименовать на фоне отказа стран от использования вакцины после случаев смерти привитых. В агентстве медицинских продуктов Швеции отметили, что все препараты должны иметь допустимые и особенные наименования
Фото: Dinendra Haria / Global Look Press
Фото: Dinendra Haria / Global Look Press

Вакцину от коронавирируса англо-шведской компании AstraZeneca, носившую одноименное название, переименовали в Vaxzevria. Об этом сообщает пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

«Название вакцины было изменено на Vaxzevria 25 марта 2021 года», — говорится на сайте ведомства.

В агентстве медицинских продуктов Швеции заверили, что переименование препарата не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Ранее препарат назывался «вакцина от COVID-19 AstraZeneca», международное непатентованное наименование — вакцина против COVID-19 (ChAdOx1-S [рекомбинантная]). Также Индийский институт сыворотки (SII) производит вакцину от коронавирусной инфекции разработки компании AstraZeneca, которая называется Covishield.

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Фото:Bruna Prado / AP

Переименование вакцины произошло на фоне массового отказа от использования вакцины. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. Среди стран, которые временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca, — Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

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В свою очередь, Франция, Германия, Испания, Португалии и еще несколько других стран после заявления ЕМА возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

30 марта использование англо-шведской вакцины для людей в возрасте до 55 лет приостановили власти Канады из-за риска образования тромбов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Роман Котерев
вакцина AstraZeneca коронавирус COVID-19
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