AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса

Препарат решили переименовать на фоне отказа стран от использования вакцины после случаев смерти привитых. В агентстве медицинских продуктов Швеции отметили, что все препараты должны иметь допустимые и особенные наименования

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Вакцину от коронавирируса англо-шведской компании AstraZeneca, носившую одноименное название, переименовали в Vaxzevria. Об этом сообщает пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

«Название вакцины было изменено на Vaxzevria 25 марта 2021 года», — говорится на сайте ведомства.

В агентстве медицинских продуктов Швеции заверили, что переименование препарата не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Ранее препарат назывался «вакцина от COVID-19 AstraZeneca», международное непатентованное наименование — вакцина против COVID-19 (ChAdOx1-S [рекомбинантная]). Также Индийский институт сыворотки (SII) производит вакцину от коронавирусной инфекции разработки компании AstraZeneca, которая называется Covishield.