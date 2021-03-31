В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca лишь граждан старше 60

Германский регулятор рекомендовал правительству разрешать применение вакцины англо-шведской компании AstraZeneca только среди граждан старше 60 лет. Об этом сообщает телеканал ZDF.

Такое решение было принято после новых случаев тромбоза среди жителей Германии в возрастной группе до 60 лет.

Как сообщает телеканал со ссылкой на Институт Пауля Эрлиха, в Германии известен 31 случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях это привело к смерти вакцинированных.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что власти страны приняли решение следовать рекомендации немецкого регулятора о применении AstraZeneca, передает RTL.