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Пандемия коронавируса ,  
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В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca лишь граждан старше 60

Германский регулятор рекомендовал правительству разрешать применение вакцины англо-шведской компании AstraZeneca только среди граждан старше 60 лет. Об этом сообщает телеканал ZDF.

Такое решение было принято после новых случаев тромбоза среди жителей Германии в возрастной группе до 60 лет.

Как сообщает телеканал со ссылкой на Институт Пауля Эрлиха, в Германии известен 31 случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях это привело к смерти вакцинированных.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что власти страны приняли решение следовать рекомендации немецкого регулятора о применении AstraZeneca, передает RTL.

AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса
Общество
Фото:Dinendra Haria / Global Look Press

Ранее ряд стран отказался от использования этой вакцины. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. В частности, временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия, Германия.

Позже Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет. Несколько стран, в том числе Франция, Германия, Испания и Португалия, после заявления ЕМА возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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В то же время Канада приостановила использование этой вакцины для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов. 

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