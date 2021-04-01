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Общество ,  
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Россияне приобрели туры с кешбэком на 4,5 млрд руб.

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

С начала программы туристического кешбэка обладатели карт «Мир» суммарно получили возврат от государства на 800 млн руб. Об этом передает ТАСС, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«С начала старта третьего этапа программы путешественники приобрели туров с кешбэком на 4,5 млрд руб., при этом нашим гражданам вернулось от государства 800 млн руб. Всего на третьем этапе программой уже воспользовались более 200 тыс. человек», — сказала Догузова.

Ростуризм сообщил о купленных россиянами турах с кешбэком на 1 млрд руб.
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Фото:Татьяна Валько / ТАСС

Программа туристического кешбэка была объявлена в июле прошлого года. Согласно ей, путешественники по России могут получить до 20% от стоимости тура в любой из регионов (максимум 20 тыс. руб.), но услуги должны быть оплачены картой «Мир».

Первый этап программы стартовал в августе прошлого года. В поездку надо было отправиться до 20 декабря, а вернуться до 31 декабря. На втором этапе необходимо было купить тур с 15 октября до полуночи 5 декабря, а отправиться в путешествие можно было до 10 января включительно.

Третий этап начался 18 марта. За первые четыре дня, по словам Догузовой, граждане приобрели туров более чем на 1 млрд руб. Третий этап продлится до 15 июня.

Ростуризм кешбэк туризм «Мир»
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