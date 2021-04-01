Россияне приобрели туры с кешбэком на 4,5 млрд руб.

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С начала программы туристического кешбэка обладатели карт «Мир» суммарно получили возврат от государства на 800 млн руб. Об этом передает ТАСС, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«С начала старта третьего этапа программы путешественники приобрели туров с кешбэком на 4,5 млрд руб., при этом нашим гражданам вернулось от государства 800 млн руб. Всего на третьем этапе программой уже воспользовались более 200 тыс. человек», — сказала Догузова.

Программа туристического кешбэка была объявлена в июле прошлого года. Согласно ей, путешественники по России могут получить до 20% от стоимости тура в любой из регионов (максимум 20 тыс. руб.), но услуги должны быть оплачены картой «Мир».

Первый этап программы стартовал в августе прошлого года. В поездку надо было отправиться до 20 декабря, а вернуться до 31 декабря. На втором этапе необходимо было купить тур с 15 октября до полуночи 5 декабря, а отправиться в путешествие можно было до 10 января включительно.