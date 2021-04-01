Вирусологи оценили вероятность завершения пандемии COVID-19 к августу

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Эпидемия коронавирусной инфекции в России может завершиться к августу. Такой прогноз РБК озвучил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

Однако, по его словам, возможен еще один подъем заболеваемости, «так как респираторные инфекции имеют тенденцию к росту в осенне-зимний период». Он отметил, что если не к августу, то к осени или зиме пандемия пойдет на спад.

Как пояснил вирусолог, несмотря на 1–2% привитых граждан, многие уже переболели, и у населения образовалась «хорошая иммунная прослойка». «В нашей стране, регионах во всяком случае, есть шанс, что пандемия в скором времени пойдет на спад. А вот что будет в мире — прогнозировать трудно. Там не все так хорошо, как могло бы быть», — добавил Зверев.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович сообщила РБК, что пандемия COVID-19, если не случится третьей волны, постепенно сойдет к августу.

При этом она уточнила, что осенью все равно будет очередная вспышка респираторных заболеваний и конец пандемии будет зависеть прежде всего от иммунной прослойки населения и скорости мутации вируса.