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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили вероятность завершения пандемии COVID-19 к августу

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может завершиться к августу. Такой прогноз РБК озвучил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

Однако, по его словам, возможен еще один подъем заболеваемости, «так как респираторные инфекции имеют тенденцию к росту в осенне-зимний период». Он отметил, что если не к августу, то к осени или зиме пандемия пойдет на спад.

Как пояснил вирусолог, несмотря на 1–2% привитых граждан, многие уже переболели, и у населения образовалась «хорошая иммунная прослойка». «В нашей стране, регионах во всяком случае, есть шанс, что пандемия в скором времени пойдет на спад. А вот что будет в мире — прогнозировать трудно. Там не все так хорошо, как могло бы быть», — добавил Зверев.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович сообщила РБК, что пандемия COVID-19, если не случится третьей волны, постепенно сойдет к августу.

При этом она уточнила, что осенью все равно будет очередная вспышка респираторных заболеваний и конец пандемии будет зависеть прежде всего от иммунной прослойки населения и скорости мутации вируса.

Вирусологи оценили вероятность нового всплеска COVID-19 осенью
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Ранее завершение эпидемии коронавируса к августу предсказывали в Роспотребнадзоре. Там сообщили, что к тому времени многие россияне уже будут иметь иммунитет к заболеванию.

В ведомстве также исключали возможность окончания пандемии COVID в мире в 2021 году. «Пандемия, конечно, закончится рано или поздно, но я думаю, что не в этом году, хотя окончание ее объявит ВОЗ», — сказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

В январе в ВОЗ тоже исключали появление коллективного иммунитета к COVID в 2021 году, даже несмотря на продолжающуюся вакцинацию в ряде стран. По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумии Сваминатан, если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, «это не защитит людей по всему миру».

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